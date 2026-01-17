ドコモオンラインショップで新規契約・MNPの本人確認が1月28日9時よりICチップ読取方式に変更！運転経歴証明書や身体障がい者手帳は利用不可に
|ドコモオンラインショップで新規契約・MNPの本人確認が1月28日9時よりICチップの読み取りのみに！
NTTドコモは9日、同社が運営する公式Webストア「ドコモオンラインショップ」において新規契約および他社から乗り換え（MNP）の手続きにおける本人確認方法が2026年1月28日（水）9時より「ICチップ読み取り方式」へ変更となるとお知らせしています。この変更は2026年4月1日（水）に施行される「携帯電話不正利用防止法」の改正に伴うもので、他人によるなりすましやデータの改ざんを防ぎ、これまで以上に安心して利用できるようにするための対応だとのこと。
NTTドコモが説明しているように2026年4月1日に施行される携帯電話不正利用防止法の改正では犯罪利用を抑止することを目的として偽造書類を使った不正契約やなりすましを防ぐため、オンライン契約時の本人確認が厳格化され、顔写真付き本人確認書類の画像アップロード方式や転送不要郵便方式が廃止され、マイナンバーカードや運転免許証などのICチップ付きの本人確認書類によるICチップ読み取り方式が原則となります。
ICチップ読み取り方式はマイナンバーカードによる「JPKI（公的個人認証サービス）」や運転免許証などによる「eKYC（IC）」が利用できます。対象となる手続きは新規契約とMNPでSIMのみの契約も含み、ICチップ（NFC）の読み取りに対応した機種は https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/ekyc-device-list-2-2/ にて確認でき、My docomoアプリの最新バージョンは1月9日時点でAndroidではVersion 4.19.12、iOSではVersion 3.19.1となるとのこと。
その他、ドコモオンラインショップで手続きができる場合とできない場合の変更詳細は以下の通りで、ドコモオンラインショップでの手続きが難しい場合は利用可能な本人確認書類の用意をするか、もしくは近くのドコモショップやドコモ取扱店舗にて申し込むように案内しています。なお、eKYC（IC）は運転免許証などのICチップ読み取り後に本人の容貌（顔）を撮影してICチップに記録された顔写真データと照合するオンラインでの本人確認方法、eKYC（セルフィー）は運転免許証などを撮影後に本人の容貌（顔）を撮影して照合するオンラインでの本人確認方法です。
|本人確認書類
|現住所との一致
|変更前
2026年1月27日（火）まで
|変更後
2026年1月28日（水）以降
|運転免許証
|一致
|eKYC（IC）
eKYC（セルフィー）
|eKYC（IC）
|不一致
|書類アップロード
|申し込みできません
|運転経歴証明書
|一致
|eKYC（セルフィー）
|申し込みできません
|不一致
|書類アップロード
|申し込みできません
|マイナンバーカード
|一致
|JPKI
eKYC（セルフィー）
|JPKI
|不一致
|申し込みできません
|申し込みできません
|在留カード
|一致
|eKYC（IC）
eKYC（セルフィー）
|eKYC（IC）
|不一致
|申し込みできません
|申し込みできません
|特別永住者証明書
|一致
|eKYC（IC）
|eKYC（IC）
|不一致
|eKYC（IC）＋書類アップロード
|申し込みできません
|その他
|-
|書類アップロード
|申し込みできません
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・ドコモオンラインショップ 関連記事一覧 - S-MAX
・ドコモオンラインショップの新規契約、のりかえ（MNP）手続きにおける本人確認方法の変更のお知らせ | お知らせ | ドコモオンラインショップ
・ドコモオンラインショップ