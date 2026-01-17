この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

信じられないほどの企業が倒産し、全業界が崩壊し始めています。会社が生き残っていくためのアドバイスをするので、必ず実践してください。

「黒字社長」として知られる経営コンサルタントの市ノ澤翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で、「信じられないほどの企業が倒産し、全業界が崩壊し始めています。会社が生き残っていくためのアドバイスをするので、必ず実践してください。」と題した動画を公開。2024年問題の影響で運送業を中心に倒産が急増している現状を解説し、全業種が直面するリスクと具体的な対策について提言した。

【2023年製作：2024年問題やゼロゼロ融資返済など、現在まさに直面している倒産ラッシュの背景と対策を解説しています。現状に合わせた最新の資金繰り対策としてぜひご活用ください】



市ノ澤氏はまず、2024年問題の本質を「労働時間の上限規制」であると説明。特にこれまで長時間労働に支えられてきた建設業や運送業が大きな打撃を受けていると指摘する。運送業では、ドライバーの年間時間外労働が960時間に制限されたことで、「これまでのような働き方はできず、物流費・運送費が値上がりする」と分析。これにより、業界最大手のヤマトホールディングスでさえも減収減益に陥っている現状を具体的な決算数値を用いて示した。



さらに、運送業界全体の倒産件数が「前年同月比114%増」という異常事態になっているデータを提示。倒産は加速度的に増えており、その背景には「後継者難」や「物価高」があるとしながらも、根本的な問題は「儲からないから」「先がないから」という業界構造にあると断じた。市ノ澤氏は「稼ぎたい人はたくさん乗れば稼げる状態だったが、働きたくても稼げない状態になった」と述べ、ドライバーの離職が進んでいる現状に警鐘を鳴らす。



では、企業はどう生き残るべきか。市ノ澤氏は、影響を直接受ける運送業や建設業に対し、「数字を見て経営する」ことの重要性を強調。運送業には納品ロットの見直しや輸送ルートの最適化、建設業には工事ごとの実行予算の作成と利益管理の徹底を促した。また、直接関係ないと思われがちな「その他の業種」に対しても、「運送業者を買い叩くのは、長い目で見ると自分の首を絞めることになる」と指摘。安易なコストカットが物流全体の崩壊を招き、最終的には自社にも跳ね返ってくると警告した。



最後に市ノ澤氏は、「2024年問題が関係ない業種なんてない。コスト増を賄えるだけの売上・利益を確保しろ」と強く訴え、すべての経営者が数字に基づいた経営判断を下し、この危機を乗り越える必要性を説いて動画を締めくくった。