¥À¥¤¥Ï¥Ä¿·¤¿¤Ê¡Ö¥³¥Ú¥ó¡×!?¸ø³«¤Ø¡ª ·Ú¥Ü¥Ç¥£¡ß¡Ö²û¤«¤·¤¤´ÝÌÜ¥é¥¤¥È¡×ºÎÍÑ¤Î¡ÈFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡É¡ª ¡Ö660cc¥¿¡¼¥Ü¡ßMT¡×¤Ç±¿Å¾³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¡ÖK-OPEN¡×JMS»¥ËÚ2026¤ËÅÐ¾ì¡ª
·Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹FR¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
¡¡2026Ç¯1·î23Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡Ê»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶è¡Ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼»¥ËÚ2026¡ÊJMS»¥ËÚ2026¡Ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÀèÃ¼¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¼«Æ°¼Öµ»½Ñ¤òÄ¾ÀÜÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤ËÜ³ÊÅª¤ÊÂçµ¬ÌÏ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÎãÇ¯¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª ¤³¤ì¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡Ö¿·¤¿¤Ê¥³¥Ú¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡º£²ó¤ÎJMS»¥ËÚ2026¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬°ÕÍßÅª¤ÊÅ¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤â¤½¤Î°ì¼Ò¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¼ÖÎ¾¤ò½ÐÅ¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤¤ï´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤¬¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬Äó°Æ¤¹¤ë·Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖK-OPEN¡Ê¥±¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ö¤Ï2025Ç¯10·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡ÊJMS2025¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â¼Ö¤¬°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡K-OPEN¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÁö¤ë³Ú¤·¤µ¡É¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ý·¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢½éÂå¡Ö¥³¥Ú¥ó¡×¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£Á´ÂÎ¤Ï¸½ÂåÅª¤ÇÎÏ¶¯¤¤Â¤·Á¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÁ´Ä¹¤Ë¡¢Ä¥¤ê½Ð¤·¤¿¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤âÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤½¤Î¼ÖÎ¾¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡£K-OPEN¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥³¥Ú¥ó¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¿Á°ÎØ¶îÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸åÎØ¶îÆ°¡ÊFR¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄ©ÀïÅª¤Ê»î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö·ÚFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡JMS2025¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎFR²½¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¶Á¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¡¢³«È¯¿Ø¤ÎÁÀ¤¤¤¬Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢K-OPEN¤ÏÁö¤ê¤ò½Å»ë¤·¤¿¹½À®¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£660cc¤Î3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥¯¥ë¥Þ¤òÁà¤ë³Ú¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë»ÅÍÍ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ôÃÍ¤ä¾ÜºÙ¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë±þ¤¨¤ë°ìÂæ¤È¤·¤Æ¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡JMS2025¤Ç¤Ï¡¢K-OPEN¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡ÖK-OPEN ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥È¡×¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¸½¹Ô¥³¥Ú¥ó¤Î¼ÖÂÎ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËFR²½¤ò»Ü¤·¤¿Àè¹Ô»îºî¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¡Ö·ÚFR¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¸³Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤¬¡¢K-OPEN¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼»¥ËÚ2026¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò»ý¤ÄK-OPEN¤ò¼Â¼Ö¤Ç´Ö¶á¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»ÔÈÎ²½¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤Ê¤¬¤é³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢K-OPEN¤¬¼¨¤¹Ì¤ÍèÁü¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î·Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏ¤ÇºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ëK-OPEN¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¡×¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡JMS»¥ËÚ2026¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤Î¸½ºßÃÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£