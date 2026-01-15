JFA¡¢±Æ»³²í±Ê»á¤Ø¤ÎÄ¨È³·èÄê¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë±Êµ×Åª³èÆ°¶Ø»ß¡×¡¡»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î±ÜÍ÷¤ÇÍºáÈ½·è¡ÄºòÇ¯·ÀÌó²ò½ü
2026Ç¯1·îÍý»ö²ñ¤Ë¤ÆºÛÄê°Ñ°÷²ñ¤¬Êó¹ð
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï1·î15Æü¡¢2026Ç¯ÅÙ1·îÍý»ö²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÛÄê°Ñ°÷²ñ¤è¤êÀìÇ¤·ÀÌó¼Ô¤ÎÄ¨È³¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀìÇ¤·ÀÌó¼Ô¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤Î±ÜÍ÷¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¡¢µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿±Æ»³²í±Ê»á¡£11·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÛÄê°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼´ØÏ¢³èÆ°¤Î±Êµ×Åª¶Ø»ß¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´ØÏ¢³èÆ°¤ÎÌµ´ü¸Â¶Ø»ß¤È¤¤¤¦¸·½Å¤ÊÄ¨È³¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡±Æ»³»á¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î2Æü¡¢FIFAU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ñ¥ê¹Ô¤¤Î¹Ò¶õµ¡Æâ¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤ò±ÜÍ÷¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤Ä¨Ìò18¤«·î¤ÈÈ³¶â5000¥æ¡¼¥í¡ÊÌó88Ëü±ß¡Ë¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸½ÃÏ»æ¤¬ÊóÆ»¡£JFA¤Ï³¤³°½ÐÄ¥»þ¤Î¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÍºáÈ½·è¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢10·î7Æü¤Ë¶ÛµÞÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÛÄê°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢Ä¨È³·èÄêÆü¤Ï2025Ç¯11·î13Æü¡£»ö°Æ¤Î³µÍ×¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤¬·ºÈ³Ë¡µ¬¤ËÄñ¿¨¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¼Ò²ñÅª¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î·èÄê¤Ë¤è¤ê¡¢Åö³º»ØÆ³¼Ô¤ÏÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Ø¤Î»ØÆ³¤ò´Þ¤à¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ë³èÆ°¤«¤é±Êµ×¤ËÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¸øÉ½ÆâÍÆ¤Ï¸¶Â§ÄÌ¤ê3Ç¯´Ö¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íý»ö²ñ¸å¤Î¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÅòÀîÏÂÇ·ÀìÌ³Íý»ö¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸Ä¿ÍÅª¤ËÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿µ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢±Æ»³»á¤Î»ØÆ³¼Ô»ñ³Ê¤¬¼º¸ú¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë