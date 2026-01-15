Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢Î©¤ÁÂà¤­¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤¿ºÛÈ½½ê¤Î¼¹¹Ô´±¤é2¿Í¤òÊñÃú¤Ç»É¤·»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿½»¿Í¤ÎÃË¤¬¡¢¡Ö¼«Âð¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦À¸¤­¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼«¾Î¡¦»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¤Ï15Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢¿ùÊÂ¶èÏÂÀô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢²ÈÄÂÂÚÇ¼¤ÎÎ©¤ÁÂà¤­¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿ºÛÈ½½ê¤Î¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ­¤é2¿Í¤òÊñÃú¤Ç»É¤·»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö·ï¤Ç¡¢ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë60Âå¤ÎÃËÀ­¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ­¤â¶»¤ò»É¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢¡Ö¼«Âð¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¶â¤â¤Ê¤¤¤· ¤É¤¦À¸¤­¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ2¿Í¤ò»É¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£