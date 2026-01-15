¡Ú¥×¥íÌîµå¡ÛÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤È¿¹Í§ºÈ¤¬¸ì¤ê¹ç¤¦³Ð¸ç¤Î2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó ¡ÖÆ¬¤Î¤É¤³¤«¤Ç¾ï¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÆÃÊÌÂÐÃÌ DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡ß¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿¹Í§ºÈ¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡¾®³Ø¹»»þÂå¤«¤éÂÐÀï¤ò½Å¤Í¡¢Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢¹Ã»Ò±à½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¡£¤½¤ó¤ÊÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤È¿¹Í§ºÈ¤â¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¶¦¤Ë30Âå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£³ØÆ¸Ìîµå¤Îº¢¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö°ú¤ºÝ¡×¤ä¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¼«Á³¤Ë²ñÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸«¿ø¤¨¤ë"¼¡¤Î»³"¤È¤Ï¡£
ºòµ¨¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¡photo by Sankei Visual
¨¡¨¡¡¡¤È¤³¤í¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢³ØÇ¯¤Ï£±¤Ä°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ØÆ¸Ìîµå¤Îº¢¤«¤éÂÐÀï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£Ï²¡¡Æ±¤¸ÃÏ¶è¡ÊÂçºåÉÜºæ»Ô¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¤½¤Îº¢¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¡¡Åê¼ê¡¦Æ£Ï²¡¢ÂÇ¼Ô¡¦¿¹¤Î½éÂÐ·è¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Æ£Ï²¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤³¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¹¡¡½éÂÐ·è¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÅÙ¡¢¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ãã»³Âæ¤Î³Ø¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡£
Æ£Ï²¡¡Ãã»³Âæ¤Î¾®³Ø¹»¡©
¿¹¡¡¤¿¤·¤«¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤Îº¢¡¢¤ß¤ó¤ÊÇØÈÖ¹æ¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤ÇÎ±¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤ó¥Ü¡¼¥ë¤¬ÇØÃæ¤ò¤«¤¹¤á¤Æ¡¢ÇØÈÖ¹æ¤¬¼è¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Æ£Ï²¡¡¤½¤ì¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡¡¤½¤Îº¢¤«¤éÂÐÀï¤ò½Å¤Í¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ£Ï²¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¹¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©¡¡¤¤¤ä¡¢ÂÇ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂÐÀï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·......¡£¤½¤ì¤è¤êÆ£Ï²¤µ¤ó¤ÎÄï¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤ÏÂÐÀï¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Äï¤ÏÌî¼ê¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¡£»î¹ç¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Æ£Ï²¡¡¼«Ê¬¤Ï¡¢¿¹¤Ë¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ãæ³Ø¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î»þ¤â¡¢½Õ¤ÎÁ´¹ñ¤ò¤«¤±¤¿Í½Áª¤Ç¿¹¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÉé¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤«¡¢ºÇ¸å¤Ï¿¹¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¿¹¡¡¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Ï¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡Ú»°¿¶¤«¡¢¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤ÂÇµå¤«¤ÎÆóÂò¡Û
¨¡¨¡¡¡¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¹ÈÇòÀï¤ä¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ç¤âÂÐÀï¤ò½Å¤Í¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£Ï²¡¡¿¹¤¬£±Ç¯¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿ºÇ½é¤Î¹ÈÇòÀï¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±¦Â¤ËÅö¤Æ¤Æ¤Î¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡££±Ç¯¤Î»þ¤Ï¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿¹¤¬£²Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£2012Ç¯¤Î²ÆÁ°¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç¡¢ËÍ¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤ËÅê¤²¤Æ¡¢£²²ó¤Ç£¸ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤âÀèÆ¬¤Î¿¹¤Ë¡¢¥¤¥ó¥í¡¼¤Ø¤Î¥«¥Ã¥Èµ¤Ì£¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥é¥¤¥ÈÀþ¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥á¥Ã¥¿ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤Ä¤¦¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤é¶õ¿¶¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²£¤ò¡Ö¥·¥å¡¼¥Ã¡×¤ÈÄã¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÈ´¤«¤ì¤¿¡¢¤¢¤Î¥é¥¤¥ÈÀþ¤Ç¤·¤¿¡£
¿¹¡¡¤Û¤ó¤Þ¡¢¤è¤¦³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¹â¹»»þÂå¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î»×¤¤½Ð¤¬Ç»¤¹¤®¤Æ¡¢µÕ¤Ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ìÌÌ¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤È¤¯¤ËÏ¢ÇÆ¤Î»þ¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Í½Áª¤È¤«¤âËÜÅö¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤·¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¡ÖÄ¾ÀÜÂÐ·è¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æ£Ï²Åê¼ê¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ØÅÏ¤ëÁ°¡¢2022Ç¯¤Î¸òÎ®Àï¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Ï²¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¡¢158¤«159¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥é¥¤¥ÈÀþ¤Ë¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤Ç¤Ï¤â¤¦£±²ó¡¢¸òÎ®Àï¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½êÂô¤ÇËÍ¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¿¹¤¬ÂåÂÇ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢2015Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÇÅ·°æ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿°ìÎÝ¥Õ¥é¥¤¡£
¿¹¡¡¤½¤ÎÇ¯¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤â£±²ó¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¡£
Æ£Ï²¡¡¤¢¤Ã¡¢¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡£¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤ä¡£
¢¨2021Ç¯¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤âÂÐÀï¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¿¹¤¬¥ì¥Õ¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿
¨¡¨¡¡¡ÂÐÀï¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤Û¤Ü¿¿¤Ã¤¹¤°¾¡Éé¡©
Æ£Ï²¡¡³ä¤ÈÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â³Ú¤·¤à¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂç¹¥¤¤ÊÌîµå¤ò£±Ç¯¤Ç¤âÄ¹¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡Û
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤Ç£´Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¿¹Í§ºÈ¡¡photo by Koike Yoshihiro
¿¹¡¡Æ£Ï²¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ß·ÅÄ¤µ¤ó¤âÀäÂÐ¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÇÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ß·ÅÄ¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥ê¡¼¥°¤¬°ì½ï¤Ê¤Î¤ÇÂÐÀï¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤É¤Î¾õ¶·¤Ç¤â¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¹Ô¤¯¤¾¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬Íè¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤Ã¤Á¤â¡¢¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦Æ¬¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»°¿¶¤«¡¢¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤ÂÇµå¤«¡¢¤½¤ÎÆóÂò¤Ç¿¶¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀèÇÚ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¥×¥í¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¤Û¤ó¤È³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡º£Ç¯¤â¥·¡¼¥º¥ó¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÏÂçºå¶Í°þ¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÃæÅÄæÆÁª¼ê¤¬°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤â¤Ë30Âå¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æ£Ï²¡¡¿¹¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤â¡¢°ú¤ºÝ¤À¤È¤«¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤·¤«¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤â30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤Î¤É¤³¤«¤Ç¾ï¤Ë½ª¤ï¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢£·ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤¿Âç¹¥¤¤ÊÌîµå¤ò£±Ç¯¤Ç¤âÄ¹¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢Ç¯¡¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¡¡30Âå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤Ï°ìÈÖ»é¤Î¾è¤Ã¤¿»þ´ü¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢À®ÀÓ¤Ï¸½¼ÂÅª¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤ËµîÇ¯¤Ï¡¢À®ÀÓÅª¤Ë¤¤Ä¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦°ìÃÊ¡¢ÆóÃÊ¤È¡¢¤³¤³¤«¤é¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È½ª¤ï¤ê¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦´íµ¡´¶¤Ï¡¢ÅöÁ³»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡NPBÉüµ¢£²Ç¯ÌÜ¤ÎÆ£Ï²Åê¼ê¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒ4Ç¯ÌÜ¤Î¿¹Áª¼ê¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¶¦¤Ë¤³¤ÎÀè¤òÀê¤¦¾¡Éé¤Î£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Æ£Ï²¡¡ËèÇ¯¤¬¾¡Éé¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä»³¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¹¡¡¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥ª¥Õ¤Ë¤¤¤¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡Ê¤Õ¤¸¤Ê¤ß¡¦¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë¡¿1994Ç¯4·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ2012Ç¯¤Ë½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢ºÇÂ®160¥¥í¤Î¹äÏÓ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Æ±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¡£¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀ©µåÆñ¤Ë¶ì¤·¤à¡£23Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ØÄ©Àï¤·¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£24Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ËDeNA¤È·ÀÌó¤·¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿
¿¹Í§ºÈ¡Ê¤â¤ê¡¦¤È¤â¤ä¡Ë¡¿1995Ç¯8·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Âçºå¶Í°þ£²Ç¯»þ¤Î2012Ç¯¤ËÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¢ß·ÅÄ·½Í¤¤é¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢¹Ã»Ò±à½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¡£13Ç¯¤Ï¼ç¾¤È¤·¤Æ½Õ²Æ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡££²Ç¯¤«¤éÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢19Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.329¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈMVP¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£23Ç¯¤«¤é¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¹¶¼é¤ÎÍ×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë