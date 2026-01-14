Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Ç¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤ò³«ºÅ¡ª¡¡¡ÖDG New Context Festival¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸¤Ï¡¢¡Èµ»½Ñ¡ßÊ¸²½¡ßÅÔ»Ô¡É¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¼Ò²ñ¼ÂÁõ¥Õ¥§¥¹¡ÖDG New Context Festival¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯ÅÙ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖDG New Context Festival 2026¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸¤Ë¤è¤ë¿·²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡ÖStudio Garage¡×¤Î¥íー¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³«ºÅ´ü´Ö¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ2·î14Æü¡¢Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¾å¶õ¤òºÌ¤ë¥É¥íー¥ó¥·¥çー¡ÖDIG SHIBUYA 2026 / Digital Garage DRONE SHOW ¡ÈEarthshot¡É¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖEARTHSHOT -¡ÈMoonshot¡É¤«¤é¡ÈEarthshot¡É¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Earthshot¤Î»×ÁÛ¤ò¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸÷¤È²»¡¢¶õ´Ö¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÉÁ¤½Ð¤¹¤È¤Î¤³¤È¤À¡£