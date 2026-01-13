「餃子の王将」の定番メニューがさらに美味しくなった！　新「極王シリーズ」7商品販売

「餃子の王将」は、2026年1月14日（日）から、プレミアムメニュー「極王シリーズ」の新商品を販売する。

ラインアップは、極王餃子の王将ラーメン、極王鶏の唐揚、極王酢豚、極王回鍋肉、極王海老のチリソース、極王天津炒飯、極王麻婆豆腐の全7種類。定番の人気メニューが、いずれもワンランク上の味わいに進化して登場する。

なお、昨年11月から販売している「極王餃子の王将ラーメン」は、今回のリニューアルで、旨みとコクがさらにアップしたという。

◾️販売開始日

2026年1月14日(水)〜

※「極王餃子の王将ラーメン」のリニューアルも1月14日(水)〜

◾️販売店舗

全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」

※一部店舗除く

〈商品概要〉

【極王餃子の王将ラーメン】

1人前：税込980円

醤油豚骨ベースのコク深いスープに、コシのある平打ち麺を合わせた一杯。大ぶりのプレミアム焼豚をはじめ、白ネギやチンゲン菜などをトッピングしている。プレミアム焼豚には、日本ハム社のブランド豚「麦小町」を使用。サクサクのフライドオニオンと焦がしネギオイルを調合した「フライドオニオン焦がし葱油」がスープに溶け込み、香ばしさとコクを引き立てる。さらに今回は「鯖煮干しオイル」を加えることで、魚介の風味がプラスされ、旨みとコクが一層アップした。

昨年11月に販売した「極王餃子の王将ラーメン」もパワーアップ

【極王鶏の唐揚】

１人前：税込968円

ジャストサイズ：税込583円

にんにくの香りと胡椒の風味が広がる、鶏もも肉の唐揚げ。店舗で手仕込みし、衣はカリッと、中はジューシーに仕上げている。

極王鶏の唐揚

【極王酢豚】

１人前：税込980円

ジャストサイズ：税込594円

ジューシーな豚肉に、シイタケ、長ネギ、ピーマン、ニンジン、パイナップルを合わせ、彩りと食感の良さも楽しめる一品。黒酢や鎮江香酢、中国醤油などをブレンドしたマイルドな味わいが特徴だ。

極王酢豚

【極王回鍋肉】

１人前：税込968円

ジャストサイズ：税込583円

豆鼓のコクやにんにくの香りが効いた特製味噌ダレが、肉の旨みと脂の甘み、キャベツなどの野菜の美味しさを引き立てている。やわらかくてジューシーな豚バラ肉を使用している。

極王回鍋肉

【極王海老のチリソース】

１人前：税込1,210円

ジャストサイズ：税込726円

ピリッと上質な辛みとコクが海老の旨みを引き立てる、本格的な海老のチリソース。大ぶりでプリプリの海老に、豆板醤の辛みや白ネギの香味が効いた旨辛チリソースを絡めた。

極王海老のチリソース

【極王天津炒飯】

１人前：税込1,298円

ジャストサイズ：税込748円

大ぶりな海老とカニカマをのせた贅沢な一品。餃子の王将の人気メニュー「炒飯」に、ふんわり焼き上げた玉子をのせ、さらに玉子でとじた特製餡をかけたトリプル玉子仕立てだ。

極王天津炒飯

【極王麻婆豆腐】

１人前：税込980円

ジャストサイズ：税込594円

豆鼓のコクやニラの香味に、豆板醤の辛さ、山椒の痺れをしっかり効かせたシャープな味わいが特徴。挽肉は牛肉と豚肉をベストバランスで調合し、旨みと食べ応えがさらにアップ。

極王麻婆豆腐