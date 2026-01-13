昨秋は世界選手権東京大会に出場

陸上女子800メートルの日本記録保持者・久保凛（東大阪大敬愛高）が、高校卒業後に積水化学に入社し、陸上クラブ「TWOLAPS TC」でトレーニングすることになった。12日に「TWOLAPS TC」の公式Xで発表。注目されていた進路が明らかになり、ファンの間にも驚きが広がった。

久保は「TWOLAPS TC」の公式Xに動画で登場。「4月から積水化学に入社し、TWOLAPSでトレーニングすることになりました。どんどん世界に挑戦し、800メートルで五輪ファイナリストという目標に向かって頑張りたいと思います」と意気込んだ。

「TWOLAPS TC」は男子800メートル元日本記録保持者の横田真人氏が代表、コーチを務めるクラブ。女子1万メートル日本記録保持者の新谷仁美らも積水化学に籍を置きながら、同クラブでトレーニングしている。

17歳の久保は高校2年時の2024年に、800メートルで日本女子初の2分切りとなる1分59秒93の日本新記録をマーク。昨年は1分59秒52とさらに記録を更新して日本選手権連覇。東京世界陸上にも出場した。

注目されていた進路がついに判明し、X上の陸上ファンにも衝撃が広がる。「世界を意識した活動であればいい選択かも」「おおおおおお〜」「何と！期待の新人ですなー！」「進学するかと思ってたけど」「マジか」「そうきたか！！！」などの声が上がっていた。



