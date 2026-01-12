日本テレビ系「世界一受けたい授業」が１１日に放送され、堺正章、くりぃむしちゅー・上田晋也、有田哲平がＭＣを務めた。

この日は「新春ダマされるなＳＰ」。フェイクニュースや詐欺広告の実態を特集した。

金（ＧＯＬＤ）の資産が話題なると、堺は、過去に詐欺被害にあったことを振り返った。

「その頃、売れてたから。（資産を）何かに、かえておこうかなと思って。金の板を２枚買いましょうかっていう話で。『自宅へ持っていきます』って言うから。ちょっと重そうに持って来て。お金を渡して」と述懐。

「（相手が）『じゃあ、もう一回、グラム計りますから』って。１キロ（と）１キロの（計）２キロ。パッと一つ（計りの）上にいったら、ちゃんと１キロになる。で、２つ目、９２０グラムぐらいの。ちょっと足らなかったんですよ。『これ、ダメだ！』って、その持ってきた奴が。『すみません！すぐに、ちゃんとしたのを持ってまいりますんで。ちょっとお待ちください』って言って。金２つ、（堺が出した）お金を持って。そのまんま帰ってこない…」と振り返った。

堺は「全部、芝居なんだよ…。手口があるんだよな。そういう」と苦笑した。上田が「これは、また巧妙な」と険しい表情を浮かべると、有田は「そういうのに騙されないためにも、やっぱり一旦、私に預けていただいて。僕が管理するっていう…」とアピール。堺は「（詐欺師と）同じことを言うな！」と爆笑していた。