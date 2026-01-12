隠せないボリューム感…歌手カン・ミンギョンの“成熟美スタイル”に羨望集中

ガールズグループDavichiのメンバーであるカン・ミンギョンが、運動後のボディラインを公開し、羨望を集めている。

カン・ミンギョンは1月10日、自身のSNSに「来る前はこの世のすべてが嫌で、外に出る時は世界がハッピー…。だからとりあえずジムに体を押し込んだ！」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】カン・ミンギョンの顔出し超ミニ

公開された写真には、運動を終えた後、鏡の前で膝をついて座り、“ボディチェック”の認証ショットを撮影するカン・ミンギョンの姿が収められている。背筋を伸ばした端正な姿勢と、無駄のないウエスト、健康的な骨盤ラインが目を引き、見る者の視線を集めた。

(写真=カン・ミンギョンInstgram)

カン・ミンギョンはYouTubeチャンネルを通じても精力的に活動を続けており、音楽以外の分野でも幅広い魅力を発信している。

◇カン・ミンギョン プロフィール

1990年8月3日生まれ。2008年に5歳年上のイ・ヘリと共に、女性デュオDavichi（ダビチ）を結成してデビュー。以降、『Even Though I Hate You, I Love You』『8282』『Turtle』『Unspoken Words』など、数々のヒット曲を生んだ。2020年6月には自身のファッションブランド「Avie muah」をローンチ。商品の価格や求人条件などで何度か議論もあったが、CEOとしても奮闘している。