¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó 2-2(Á°È¾1-2)¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Ø]L. Brouwers(41Ê¬)¡¢A. van Axel Dongen(87Ê¬)
[¥Õ]¥ì¥ª¡¦¥¶¥¦¥¢¡¼(30Ê¬)¡¢¥»¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó(43Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Ø]M. Willemsen(57Ê¬)
´Ñ½°:22,334¿Í
¨¦¾åÅÄåºÀ¤¤¬º£µ¨½é¥¢¥·¥¹¥È¤â¡Ä¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥É¼é¤ì¤º¿·Ç¯½éÀï¥É¥í¡¼
