実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が9日までに自身のSNSを更新。2026年産の主食用米の生産目安について、25年産生産量の上位10道県が減産や横ばいに設定していることについて“分析”してみせた。

ひろゆき氏は「主食用米の生産量 新潟県や秋田県など 去年より抑える方針」と題された記事を引用し「燃料費が上がり米の生産コストが上がる。米の値段が高くなり、米を買わない人が増える。米を買わない人が増えるから米の生産量を減らす。米の値段はより高くなる。値段の上がった米でも庶民が買える政治をすべきなのに、米の値段だけを無理やり下げる政治をしたら、持続不能になるのは当然の帰結」と自身の見解をつづった。

共同通信の調査では、秋田県が前年実績に比べ数量ベースで10・4％減、新潟県は4・5％減と大きく下げる。25年産の収穫増により民間在庫が記録的な規模に膨れあがる見通しで、コメ余りによる価格暴落を懸念したとみられる。農林水産省によると、生産量が多い産地の方針は全国の動向に影響する可能性がある。

一方、供給量が需要量を大きく下回って再び24年のような品不足に陥れば、高止まりによる消費者のコメ離れが加速しかねない。

農水省は、26年産の全国の生産目安を711万トンと設定。これとは別に21万トンを備蓄米として買い入れるため、全体では25年産と大きく変わらないと説明している。

高市政権は石破前政権が打ち出した主食用米の増産方針を撤回し、旧来の「需要に応じた生産」に回帰した。だが国が需給の見通しを誤れば市場に混乱が起きる。24年夏にはスーパーの棚からコメが消える「令和の米騒動」が発生し、価格高騰につながった。