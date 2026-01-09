2025年は、北朝鮮が第8回党大会で提示した国家経済発展5カ年計画の遂行における最終年であった。そして2025年12月、金正恩・北朝鮮国務委員長は、9日から11日までの3日間にわたって開かれた党中央委員会第8期第13回総会拡大会議で、「5カ年計画は完遂された」と自賛した。

では、北朝鮮住民の生活は実際に良くなったのだろうか。北朝鮮は新年に入ってからも、地方工業工場の竣工や農村住宅への入居のニュースを大々的に伝え、住民が幸福な生活を送っているかのような宣伝を続けている。しかし、チャンマダン（市場）で生計を立てる住民たちは、こうした宣伝と現実との間に大きな乖離を感じている。市場を基盤に暮らす人々にとって、「食べていく問題」は依然として切実だからだ。

韓国デイリーNK編集部が取材した両江道や咸鏡道の住民たちは、昨年、チャンマダンの物価が史上最高水準に跳ね上がり、再び「苦難の行軍」を経験した一年だったと口をそろえる。これまでにない苦しい一年を耐え抜いた彼らが迎えた2026年の新年に、どのような願いを抱いているのかを聞いた。

以下は、チャンマダンで商いをしながら生計を立てている、60代の両江道住民A氏、30代の咸鏡北道住民B氏、50代の咸鏡南道住民C氏との一問一答である。

―現在、ご自身や周囲の人々の生活状況はおおむねどのようなものか。

A：「私たちの年代は1990年代の『苦難の行軍』を経験し、その頃から今に至るまでずっとチャンマダンで商売をしてきた。今は当時よりもさらに苦しいと言うほかなく、涙も枯れてもう出てこないほど疲れ切っている。国営商店が増えて市場商売がやりにくくなり、米の値段が1キロ3万ウォンまで上がったこともあった。最近は雑穀のお粥でさえ満足に食べられず、過去の『苦難の行軍』とは違う、新たな『苦難の行軍』を生きているという思いがする」

B：「裕福な家は派手に暮らし、貧しい家は空腹を我慢しながら生きるのが日常になった。でもテレビを見ると、平壌はまるで外国のようにきらびやかで、農村の住民は新しく建てられた家に入居して幸せそうにしている姿ばかりが映し出される。平壌はともかく、農村の人たちは本当にうれしくて笑っているのだろうかと疑ってしまう。幸せでなくても幸せそうに見せなければならないことを、皆よく分かっているからこそ、やるせない。周りの仲間たちも同じ考えだ。数年前までは商売で人並みに暮らせたが、今は商売を続けるにもはるかに多くの元手が必要になった。結局、貧しい人はますます貧しくなる世の中になってしまった」

C：「この1年は物価が際限なく上がる一方で収入は減り、生活があまりにも行き詰まっていた。私は工業製品の商売をやめ、野菜商いを始めたが、儲けは出ず、赤字の日ばかりが増えた。それでも家族は、夫が時々配給を受けられる職種に就いているおかげで何とか耐えられたが、それすらない世帯は目を背けたくなるほど悲惨だ。チャンマダン商売に、もはや展望はない。今年はせめて昨年より良くなってほしいという思いから、占い師まで訪ねたほどだ」

―昨年、特に大変だった点、心残りだった点は。

A：「『苦難の行軍』の時代には、南朝鮮（韓国）から支援が入り、米や雑穀を比較的安く買うことができた。しかし今は、南朝鮮と統一もしないと言い、敵対国と呼んでいるため、期待できる先すらなくなった。『自力更生』が本当に正しいのか、統一しないことが本当に人民のためなのか、疑問ばかりが深まり、そこが一番残念だ」

C：「昨年は、米をキロ単位で買うことさえ難しいほど稼ぎがなく、特につらかった。収入は減るのに物価は狂ったように上がり、市場商売だけで生きる人々は、食いつなぐのにも必死だった。こうした状況が繰り返されているのに、生活が良くなる兆しが見えないことが何よりも苦しかった。20年以上、家族を食べさせるために走り回ってきたが、昨年はとりわけ、残ったものは貧しさだけだと感じ、死ぬまでこんな生活を続けなければならないのかという虚しさに襲われた」

―苦しかった旧年が去り、新年を迎えた。今年、最も望むこと、願いは何か。

A：「新年は、苦しい生活を送っている人たちが、食べる心配から解放される一年になってほしい。裕福な人たちとは違い、貧しい人にとって一日は本当に長く、うんざりする。せめて一日三食を食べられるような対策が打ち出されてほしい」

B：「今年は、人々が嘘ではなく、本当に心から笑える一年になってほしい。住宅建設や地方に建つ近代的な工場も悪くはない。ただ、その華やかな姿の裏で必死に生きている人々の暮らしにも目を向け、少しでも不安を和らげてくれる一年であってほしい」

C：「新年は希望の年になってほしい。生まれてから死ぬまで、食べて生きるためだけに必死にもがかなければならない現実から抜け出したい。腹を満たしてこそ人は力を出せるように、人も食べてこそ『愛国』ができるのではないか。『愛国』を求める前に、『愛国』できる土台が整えられることを切に願っている」