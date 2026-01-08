冬の乾燥肌・かゆみを防ぐ入浴のポイント

肌のかさつきやかゆみが気になるようになりました。

冬は寒さのために、熱めのお湯で長湯になりがちに･･･

しかし、その習慣が気づかぬうちにうるおいを失わせ、肌の乾燥を招いているかもしれません。

湯船に浸かることは体を芯から温め、血行改善やリラックスするのに役立ちます。

問題は入り方によって、敏感肌や乾燥肌の刺激となってしまうことに。

例えば、湯温が42℃を超えると肌のかゆみセンサーが働いて、お風呂上がりにかゆくなったり、血管が広がって赤くなる原因になる可能性があります。

また、適温であっても、あまり長湯してしまうと肌のうるおい成分が流出し、乾燥肌などにつながってしまいます。

入り方によっては肌の負担となってしまいます。

健康な肌はきめ細かく整っていて、体内から大切な水分が蒸発するのを防いだり、外部の刺激から守るバリア機能を果たしています。

正常に肌が働くために大切なのが、肌のうるおいです。

肌は、ターンオーバーにより約4週間で生まれ変わります。一番外側にある角質層は、皮脂膜やセラミド、天然保湿因子などの保湿成分によりうるおいが保たれていて、きめ細かくすべすべした状態となっています。

ところが、保湿成分が不足したり皮脂が過剰に除去されてしまうと、水分が蒸発し、角質層がはがれたり乱れることで、外部の刺激に弱くなってしまいます。