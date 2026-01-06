【1月7日は人日(じんじつ)の節句の日】七草粥・鏡開きの由来は？１月の歳時記

年が明け、1月になりました。お正月や新年会など、大切な人と集まる機会の多い月ですね。

1月は親族が行き来して仲むつまじいときを過ごすことから、「睦月(むつき)」という名がついたとか。また、稲の実を初めて水に浸す月で「実月(むつき)」と呼ばれ、漢字のみが変化したという説も。そんな1月を代表する、昔ながらの行事を紹介します。

人日(じんじつ)の節句

五節句（※参照）のひとつ。「人日(じんじつ)」とは、文字どおり、「人」の日をさします。1月1日は鶏、2日は犬と、家畜を一つずつ占って大切にし、7日には人を占い、無病息災を願ったといいます。これは中国から伝わった風習で、この7日には7種の菜を温かい汁で食し、邪気をはらったのだそう。もともと日本にも若菜を7日に食べる習慣があり、この二つが結びついて現在の「七草がゆ」の形になりました。まだ正月の華やかさが残りますが、じつは一年の無事を祈る神聖な日でもあるのです。

※五節句

季節の変わり目に無病息災や五穀豊穣などを祈る伝統行事のうち、代表的な5つ。

1月7日 人日(じんじつ)の節句、七草の節句

3月3日 上巳(じょうし)の節句、桃の節句

5月5日 端午(たんご)の節句、菖蒲の節句

7月7日 七夕(たなばた)の節句、笹竹の節句

9月9日 重陽(ちょうよう)の節句、菊の節句

があります。

鏡開き

正月にお供えした鏡餅を割り、しるこなどにして食べる行事。一年の一家円満などを願います。鏡餅は、丸く平らな形から、この名がついたといわれます。食べるときは包丁などの刃物では切らず、木づちか手で割るのが正式。これには理由がいくつか伝えられており、神様が鏡餅に宿っているためとか、武家社会では切腹を思い起こさせるため嫌われたなどがあります。地域によって異なりますが、関東などでは1月11日に行われます。

いわれを知った上で、七草がゆを食べたり、鏡開きをすると、より前向きな気持ちがチャージされそうですね。みなさんの素敵な１年の幕開けとなりますように。

（オレンジページ刊行『旬のおかずカレンダー』より）



教えてくれたのは……広田千悦子さん



日本の行事室礼研究家。北海道出身。歳時記やしきたり、年中行事、四季折々の暮らしなどを、エッセイを通して表現しつづける。日本の行事や習わしの由縁などにふれ、自分らしいしつらいを試みていく稽古「季節のしつらい稽古」を主宰。中日新聞・東京新聞の生活面で「くらし歳時記」を連載中。