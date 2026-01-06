

名古屋駅で連日行列を作る、あの可愛すぎるひよこ型スイーツ「ぴよりん」が東京・新宿に上陸！ 2026年1月15日（木）・16日（金）の2日間、京王百貨店新宿店で開催される「第61回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」に登場。実演販売が行われます。争奪戦必至の整理券配布ルールや、会場で買えるキュートなグッズ情報など、おでかけ前にチェックしておきたいポイントをまとめました。

2日間限定！「ぴよりんおでかけセット」購入ルール

ぴよりんおでかけセットと定番ぴよりんの断面

名古屋コーチンを使ったプリンをババロアで包んだ、ふんわり甘い「ぴよりん」。今回は「ぴよりんおでかけセット」として定番ぴよりんを「2ぴよ入り」のセットにして販売します（1,100円）。実演販売日は2026年1月15日（木）・1月16日（金）の2日間で、各日10:00と14:00の2回販売。

販売数は各時間200セット限定で、ひとり1セットまで。購入するには購入当日の10:00から7階C階段前で配布される整理券が必要です。整理券は「10:00〜販売分」または「14:00〜販売分」のいずれかで、選択は不可。10:00からの枠が埋まり次第、14:00の枠が配布されます。

ファン必見の「ぴよりんグッズ」も勢揃い

ぴよりんシュガー（写真上）、ふわもこぬいぐるみ（写真左下）、ミニポーチ

実演販売の横では、ふわもこぬいぐるみ（1,980円）、ぴよりんシュガー（1,200円）、ミニポーチ（550円）などのオリジナルグッズや菓子類なども販売します。自分へのご褒美やギフトにもぴったりです。

普段は名古屋でしか買えない「ぴよりん」を、新宿でお迎えできる特別な2日間。非常に高い人気が予想されるため、早めの時間から整理券を確保するのが「チャレンジ成功」の鍵となりそう。そして、無事に崩さず家まで連れて帰るまでがミッションです！みなさんの「ぴよりんチャレンジ」成功を応援しています！

※記載の価格はすべて税込みです。

（画像：ジェイアール東海フードサービス）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）