アウトドアでも日常でも使いやすい多機能!【ノースフェイス】のリュックがAmazonに登場!

THE NORTH FACE定番人気商品のクラシカルなデザインを継承し、素材強度と機能面を充実させた、アウトドアでも日常でも使いやすい多機能なデイパック、リュックとなっている。

背骨のラインに合わせてクリアランスを保つスパインチャンネル構造で背骨への負担を軽減しつつ、エアメッシュとPEシートの立体構造により高い通気性を確保。

ショルダーハーネスはフレックスベントテクノロジーを採用し、テクニカルパックで培った技術で仕上げている。メインコンパートメントは、大きく開閉するパネルローディングタイプ。

15インチまでのノート型PC専用スリーブとハイドレーション用のスリーブポケット付き。

メイン生地と補強生地の両方にリサイクル素材を採用し、環境保護へも配慮しています。

女性も使いやすい27リッター容量の中型サイズとなっている。