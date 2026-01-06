榊原コミッショナー CS改革案言及 勝率5割未満なら相手に1勝付与 ファーストSでの導入検討
日本野球機構（NPB）の榊原定征コミッショナー（82）が5日、早ければ今季からの制度改革を目指すクライマックス・シリーズ（CS）について言及した。この日仕事始めを迎え、勝率5割未満チームが進出した場合に「何らかのディスアドバンテージ、処置が必要と議論が進んでいる。調整が必要」と説明した。
実行委員会などで議論されている「CS改革」の最大の焦点は、勝率やゲーム差を基準に変更する「アドバンテージ制」。勝率5割未満チームは相手にファーストステージ（S）から「1勝」を付与する案が挙がっているもようだ。CS不参加とする案はなく「試合数も確保したい」と榊原コミッショナー。ファーストSの「2勝勝ち上がり制」を「3勝制」に変え、試合数を減らさないことも考えられる。現行制度のアドバンテージはファイナルSの1勝だけで、改革を求める声が上がっていた。
勝率5割に満たないチームがCSに出場したのは全てセの3位の過去7度で、日本シリーズに進出した例はない。セ・パ両リーグは原則として足並みをそろえ、同一方式での実施を目指す方針。現行制度の継続を唱える球団もあるが、榊原コミッショナーの「皆さんも問題意識を持っている。何らかの手を打った方がいい」という声が、改革に一石を投じそうだ。（神田 佑）