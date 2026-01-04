ガーリー好きなコ必見♡ 全方位に愛される【ティアードミニスカート】着回し4選
ふわっと広がる白のフリルミニって、可愛いけどいつも同じコーデになりがち……。そこで今回は、中川紅葉とともに、みんなに愛される「ティアードミニスカート」の着回し術をお届けします。トップスとのあわせ方や小物の使い方をチェックして、いつもと違う印象をつくっちゃおう♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
ティアードミニスカート
ふわっと広がるフリルの愛らしさは全方位ウケ
ふわっと広がる白のフリルがぷり可愛い♡ ミニスカートとしてだけじゃなくパンツとレイヤードもできる絶妙な丈感や、ふんわり広がるボリュームが◎。
Cordinate 思わず守ってあげたくなるカジュアルコーデ
オーバーサイズのシャツとスニーカーをあわせたカジュアルコーデ。ベージュカラーで親しみやすい雰囲気を出しつつ、萌え袖で守ってあげたくなるような可愛さも狙っちゃおう♡
Cordinate レース×レースのあざと天使コーデ
レースにはレースをあわせて、とことん盛るのが大正解！ソックスを黒にすれば、天使みたいに可愛いのに、挑戦しやすいコーデになる！
Cordinate 男のコウケが叶う♡ 甘辛スタイル
かっこいいレザーアイテムも、フリルミニがガーリーに調整してくれる♡ キャップをあわせてヘルシーな印象を持たせれば、実は男のコウケなスタイルに。
Cordinate レディライクなモノトーンコーデ
モノトーンのなかにも色のグラデーションをつけて、おしゃれ上級者な印象に。レディライクなバッグは赤を選んで、こなれ感も演出しちゃおう♡
撮影／峠雄三（MUKU）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 副編集長 小田和希子
