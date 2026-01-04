ガーリー好きなコ必見♡ 全方位に愛される【ティアードミニスカート】着回し4選

ふわっと広がる白のフリルミニって、可愛いけどいつも同じコーデになりがち……。そこで今回は、中川紅葉とともに、みんなに愛される「ティアードミニスカート」の着回し術をお届けします。トップスとのあわせ方や小物の使い方をチェックして、いつもと違う印象をつくっちゃおう♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ ティアードミニスカート ふわっと広がるフリルの愛らしさは全方位ウケ ふわっと広がる白のフリルがぷり可愛い♡ ミニスカートとしてだけじゃなくパンツとレイヤードもできる絶妙な丈感や、ふんわり広がるボリュームが◎。 ティアードミニスカート 9,640円／CRANK（HANA SHOWROOM）

Cordinate 思わず守ってあげたくなるカジュアルコーデ オーバーサイズのシャツとスニーカーをあわせたカジュアルコーデ。ベージュカラーで親しみやすい雰囲気を出しつつ、萌え袖で守ってあげたくなるような可愛さも狙っちゃおう♡ ティアードミニスカートは着回し。BIGストライプシャツ 5,940円／PUNYUS ティアードミニスカート 9,640円／CRANK（HANA SHOWROOM）ハイソックス1,210円／靴下屋（Tabio）スニーカー 15,400円／プーマ

Cordinate レース×レースのあざと天使コーデ レースにはレースをあわせて、とことん盛るのが大正解！ソックスを黒にすれば、天使みたいに可愛いのに、挑戦しやすいコーデになる！ ティアードミニスカートは着回し。レーストップス 12,980円／LILY BROWN ティアードミニスカート 9,640円／CRANK（HANA SHOWROOM）ソックス 880円／靴下屋（Tabio）

Cordinate 男のコウケが叶う♡ 甘辛スタイル かっこいいレザーアイテムも、フリルミニがガーリーに調整してくれる♡ キャップをあわせてヘルシーな印象を持たせれば、実は男のコウケなスタイルに。 ティアードミニスカートは着回し。レザーブルゾン 6,599円／WEGO ニットカーディガン（ニットカーディガンとビスチエのセット）23,980円／LILY BROWN ティアードミニスカート 9,640円／CRANK（HANA SHOWROOM）キャップ 9,900円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）バッグ 3,629円／WEGO ロングブーツ 19,910円／RANDA インナー／スタイリスト私物

Cordinate レディライクなモノトーンコーデ モノトーンのなかにも色のグラデーションをつけて、おしゃれ上級者な印象に。レディライクなバッグは赤を選んで、こなれ感も演出しちゃおう♡ ティアードミニスカートは着回し。レザーブルゾン 6,599円／WEGO タートルネックトップス 2,199円／WEGO ティアードミニスカート 9,640円／CRANK（HANA SHOWROOM）ラメニットビーニー 4,950円／kaorinomori（OVERRIDE ルミネエスト新宿）ニットミトン 2,190円／ZARA（ザラ）バッグ 2,590円／神戸レタス ハイソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）ミュール 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン） 撮影／峠雄三（MUKU）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 副編集長 小田和希子