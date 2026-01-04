◇WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム（2026年1月4日 東京ドーム）

新日本プロレスは4日、「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」を開催。メインイベントで“逸材”棚橋弘至が現役ラストマッチでAEWのオカダ・カズチカと対戦。試合後の引退セレモニーには内藤哲也がサプライズ登場した。

“制御不能の男”が“逸材”の最後に駆けつけた。

33分の死闘の末にラストマッチで敗れた棚橋。オカダは「ありがとうございました」と一礼してリングを降りた。

その後の引退セレモニーには、AEWで活躍するジェイ・ホワイト、ウィル・オスプレイ、ケニー・オメガ、飯伏幸太、柴田勝頼が登場。さらに先輩である武藤敬司、藤波辰爾もリングに上がった。

このメンバーがリングを降りると、東京ドームでは「STARDUST」が鳴り響いた。会場が騒然とする中で、現在は「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」で活躍する内藤とBUSHIが姿を現した。

両者がリングに上がると、内藤は「武藤選手に憧れて、あなたに入門しました。また東京ドームの花道を歩く機会を与えてくれてありがとうございます」と感謝した。

「もう二度とリングで戦うことはないけど…またこの新日本プロレスのリングであなたに会える日を楽しみにしてます。アディオス！」と再会を約束して拳を突き合わせた。