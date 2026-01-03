¡Ö¼«Ëý¤ÎÄï¡×¤«¤éÅì»³¤ÎÃì¤Ø¡Äº´Æ£µ×±ó¤¬·»¡¦Æä¤È¶î¤±È´¤±¤¿ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÅß
¡¡Åì»³¹â¹»¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤Îº´Æ£µ×±ó¤Ï¡¢¥ëー¥ー¤Ê¤¬¤éÍ¥¾¡¸õÊä¤Î¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¤Á´6»î¹çÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£¹â¹»À¸³èºÇ½é¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤ÏÀË¤·¤¯¤â½àÍ¥¾¡¡£Èá´êÃ£À®¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤È1¾¡ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1Ç¯À¸¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¤¬²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁö¤ë¤³¤È¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡¢¥·¥åー¥È¤òÂÇ¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢º´Æ£µ×±ó¤Ï¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×2025 ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Âè78²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Î¥³ー¥È¤ò¶î¤±²ó¤ê¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¡£¥ªー¥×¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÌÂ¤¤¤Ê¤¯¥·¥åー¥È¤òÊü¤Á¡¢¤½¤Î²Ì´º¤Ê»ÑÀª¤¬¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤òÀ¸¤ß¤À¤·¤¿¡£3ÅÀº¹¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¹â¹»¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï15ÆÀÅÀ¡£·è¾¡Àï¤Ç¤ÏÊ¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÇØÈÖ¹æ14¤ÏÌó37Ê¬¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ16ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤âÁê¼ê¤Î¥ー¥Þ¥ó¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌòÌÜ¤òÃ´¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡¤ÎÊ¡²¬Âè°ì¹â¹»¡ÊÊ¡²¬¸©¡ËÀï¤Ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥éー¤ÎÄ¹²¬ÂçÅÎ¡Ê3Ç¯¡Ë¤È¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡£·ë²ÌÅª¤Ë26ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Âçß·Å°Ìé¥³ー¥Á¤Ïº´Æ£µ×±ó¤òÄ¹²¬¤Ë¥Þー¥¯¤µ¤»Â³¤±¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢»Ø´ø´±¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éºÓÇÛ¤Î°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÅÓÃæ¤Çµ×±ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤ì¤¬3Ç¯À¸¤Î°ÕÃÏ¤À¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯À¸¤Î°ÕÃÏ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤ì¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢1ËÜ»ß¤á¤Æ¤³¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µ×±ó¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î1¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥³ー¥È¤ËÎ©¤Æ¤ÐÇ¯Îð¤ä³ØÇ¯¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤ä»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤±þ±çÃÄ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÁ´ÉôÇØÉé¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º´Æ£µ×±ó¤Ï¤³¤Î1Ç¯¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¿¡£1Ç¯Á°¤Ï¤Þ¤ÀÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢±þ±çÀÊ¤Ç¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åì»³¤¬¥Ù¥¹¥È4¤ÇÇÔ¤ì¤ë¸÷·Ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢µã¤¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éº£Ç¯¤Ï¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë1Ç¯´Ö»à¤Ì¤Û¤ÉÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡×¡£ºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë°ìÀï¤Ï¡¢71-97¤È¤¤¤¦»×¤ï¤ÌÂçº¹¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤ÏÆä¤È¡ØË½¤ì¤Æ½ª¤ï¤í¤¦¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£º´Æ£µ×±ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ö¥¶ー¤Ï¡¢2¤ÄÇ¯¾å¤Î·»¤È¤È¤â¤ËÅì»³¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤¿Æü¡¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬Ãæ¤«¤é¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë¤ä¤ê¹ç¤¦°Õ¼±¹â¤á¤Ê·»Äï――¡£¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤Ï¤½¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²ñ´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖÆä¤ÎÄï¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï1¿Í¤ÎÁª¼ê¤Ê¤ó¤À¤Èµ¤»ý¤Á¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿µ×±ó¤À¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢·»¤Îº´Æ£Æä¤ÏÄï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Öº£Âç²ñ¤Ë¸Â¤é¤º¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îý½¬Ãæ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤¬¶ì¤·¤¤¤È¤¤È¤«²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¿¿¤ÃÀè¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë²¿²ó¤âµ×±ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Âç²ñ¤Ï·è¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«¥Áー¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤è¤¦¤ÈÁê¼ê¤Î3Ç¯À¸¤¿¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ëý¤ÎÄï¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÃ¶¤³¤³¤Ç°ì½ï¤Ë»î¹ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡¢¶á¤¤¾Íè¤ÏÆ±¤¸¥Áー¥à¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ó¤Ë¤«¤±¤¿¶ä¥á¥À¥ë¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÅì»³¤òÇØÉé¤¦¥ëー¥ー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÎ¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â·è¾¡Àï¤Þ¤ÇÆ³¤¤¤¿·»¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡ÈÆä¤ÎÄï¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åì»³¤Îº´Æ£µ×±ó¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤òÆüËÜ°ì¤Ø²¡¤·¾å¤²¤ëÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
