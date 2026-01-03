今日1月3日19時3分に満月を迎えます。1月の満月は「ウルフムーン」とも呼ばれます。今夜はそんな満月と木星が接近し、華やかな星空になります。今夜は太平洋側では晴れて、満月を見られる所が多くなりそうです。

1月の満月 「ウルフムーン」

今日1月3日19時3分に満月を迎えます。満月には英語圏で様々な呼び名があります。4月は「ピンクムーン」、6月は「ストロベリームーン」などと月ごとに呼び方が変わります。1月の満月は、狼が空腹で遠吠えをする頃などから「ウルフムーン」と呼ばれます。このような呼び名を思い出しながら、月を眺めてみるのも良さそうです。





そんな満月に、今夜から明日4日の明け方は木星が接近して見えます。肉眼でも楽しめますので、是非、華やかな夜空を見上げてみてください。なお、今日3日の月の出は北海道根室で15時20分、東京で16時16分、名古屋で16時29分、大阪で16時37分、福岡で17時2分です。【参考サイト】The Old Farmer's AlmanacAstroArts

今夜の天気は?

今夜は、北海道の北部や南西部は雲に覆われるでしょう。東北の日本海側や北陸、近畿北部は雲に覆われ、所々で雪が降りそうです。一方、北海道の東部や東北の太平洋側、関東、東海は晴れて、満月を見られる所が多いでしょう。近畿中部・南部は雲が広がりやすいですが、雲の切れ間もありそうです。中国地方や四国、九州はおおむね晴れて、星空を見られるでしょう。沖縄は雲が広がりやすい見込みです。



夜間は冷え込みが強まりますので、しっかり寒さ対策をして観察してください。