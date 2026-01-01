この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が注目!『2026年の不動産投資はこの街を狙え!不動産のプロが都内の低利回り物件よりも神奈川エリアをおすすめする理由を解説します!』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏がYouTubeチャンネルで『2026年の不動産投資はこの街を狙え!不動産のプロが都内の低利回り物件よりも神奈川エリアをおすすめする理由を解説します!』と題した動画を公開した。高止まりが続く東京市場に代わる投資先として、神奈川県の戦略的価値と具体的な狙い目エリアを提示している。



木村氏は東京の現状を鋭く指摘する。都内は価格が高騰し利回りが合わない状況が続いており、利益が生まれなければ再投資ができず資産を積み上げていくことは不可能だ。木村氏は「20年間待ち続けて儲かるかもしれない物件1つ持っている人より、20個とか持ってる人が全然資産を上回っている」と述べ、複数物件による収益の循環こそが理想的な投資であると断言する。こうした背景から、東京からエリアをずらして良い利回りで買うことが不動産投資の基本となる。



関東圏で次に注目を浴びているのが神奈川県だ。横浜と川崎が二大都市として並び立つだけでなく、ブランド化が進んでいるにもかかわらず東京のように価格が暴騰していない。この「ブランド力と価格のバランス」が投資家にとって極めて重要だと木村氏は強調する。横浜駅やみなとみらいでは再開発が進み、働く・住む・学ぶ・楽しむといった複数の機能が一帯で完結する街へと進化している。川崎では研究開発とエンタメを組み合わせた新しい都市モデルへの転換が図られ、完成後は年間数百万人の集客が見込まれる。



交通インフラの整備も神奈川県の価値を押し上げている。相鉄線が東横線に乗り入れることで渋谷まで1本で行けるようになり、新横浜駅へのアクセスも格段に向上した。木村氏は具体的なエリアとして武蔵小杉周辺の元住吉や武蔵新城、弘明寺、相鉄線沿線の希望ヶ丘や瀬谷などを挙げる。弘明寺は商店街があり利回り8%から9%の物件が出ることもあり、相鉄線沿線は再開発の恩恵を受けつつ比較的手頃な価格で購入できる穴場と位置づけられる。



一方で神奈川県には特有の注意点も存在する。海沿いのエリアでは塩害やシロアリ被害が出やすく、山が多い地形のため坂道や崖に面した物件も少なくない。崖条例に引っかかる物件は再建築に制限がかかる場合があり、購入前には重要事項説明で必ず確認すべきである。



木村氏は動画の終盤で、神奈川県で700万円台のアパートを購入しリフォーム費用300万円を含めても利回り20%超を実現した事例を紹介する。低価格の物件には課題があるが、適切な対処法を知っていれば乗り越えることができる。特定のエリアだけに固執せず幅広く物件を見る姿勢を持つ投資家にとって、神奈川県の知識は有力な武器となる。