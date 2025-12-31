¡ÚÀ¸À®AI»þÂå¡Û¡Ö¤¤¤Ä¤â²ñµÄ¤òÄ¹°ú¤«¤»¤ë¿Í¡×¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Ö¹½ÁÛÎÏ¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¹ÖºÂ¡×¡Ê±¿±ÄAoba-BBT¡Ë¤Î¿Íµ¤¹Ö»Õ¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤¹¤ëÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈºäÅÄ¹¬¼ù»á¤ÎºÇ¿·´©¡ØÀïÎ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¥¼¥í¤«¤é¡Ö¾¡¤Á¶Ú¡×¤òÆ³¤½Ð¤¹10¤ÎÌä¤¤¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©°Æ¤ä¼«¼Ò¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÌòÎ©¤ÄÀïÎ¬¤ÎÎ©¤ÆÊý¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ëÆþÌç½ñ¡£´ë¶È¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¶¦Æ±¤Ç²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¾ì¤Å¤¯¤ê¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¸½ºß¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²ÁÃÍ¤¢¤ëÀïÎ¬¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËºäÅÄ»á¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¤Îµ»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤Ê¤¼¡¢¤½¤Î²ñµÄ¤Ï¤¤¤Ä¤â»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¡¡Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿½ªÎ»»þ¹ï¤ò²á¤®¤Æ¤â¡¢²ñµÄ¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÏÀÅÀ¤Ï²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Íè¤·¡¢·ëÏÀ¤Ï»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê²ñµÄ¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²ñµÄ¤Ç¡¢¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ´°÷¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È¸øÊ¿¤ÇÌ±¼çÅª¤Ê¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢²ñµÄ¤òÄ¹°ú¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Õ¸«¤ò½¸¤á¤ë¤Û¤É¡¢·ëÏÀ¤ÏÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤ë
¡¡Á´°÷¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«Íî¤È¤·¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¾ìÌÌ¤â³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Á´°÷¤Î°Õ¸«¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½¸¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢²ñµÄ¤Ë¤ÏÉ¬Á³Åª¤Ë¶ñÂÎÏÀ¤¬°î¤ì¤Þ¤¹¡£ÉôÌç¤´¤È¤Î»ö¾ð¡¢¸ÄÊÌ¤ÎÀ©Ìó¡¢¸½¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·üÇ°¡£¤É¤ì¤â½ÅÍ×¤Ç¡¢Ìµ»ë¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò²£¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤Î·ëÏÀ¤Ë¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¾ð¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä½¦¤¤¾å¤²¤ë¤Û¤ÉÏÃ¤Ï»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¡¢¡Ö·ë¶É¡¢¤³¤Î²ñµÄ¤Ç²¿¤ò·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¹½Â¤¤¬¡¢²ñµÄ¤òÄ¹¤¯¤·¡¢ÀïÎ¬¤ò¶ÌÃî¿§¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
²ñµÄ¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¸°¤Ï¡¢
¡ÖÌÜÅª¤ò°ìÃÊ³¬¤À¤±Ãê¾Ý²½¤¹¤ë¤³¤È¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÀïÎ¬¤ÎÌÜÅª¤¬¶ñÂÎ¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤Î»Üºö¤ò¤É¤¦²þÁ±¤¹¤ë¤«¡×¡Ö¤³¤Îµ¡Ç½¤ò¤É¤¦ÄÉ²Ã¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥Ù¥ë¤ÇµÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÉôÌç¤äÎ©¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¤·¡¢ÏÃ¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢µÄÏÀ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÌÜÅª¤ò°ìÃÊ³¬¤À¤±°ú¤¾å¤²¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤Î»Üºö¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÌÜÅª¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç°Õ¸«¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤É¤ÎÈ¯¸À¤¬ËÜ¼Á¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î°Õ¸«¤Ï»²¹Í¾ðÊó¤È¤·¤Æ°·¤¨¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤¬¡¢¼«Á³¤ÈÀ°Íý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÜÅª¤òºÇ½é¤Ë¤½¤í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢µÄÏÀ¤Î¼Á¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤Ï¡Ö°Õ¸«¤ò½¸¤á¤ë¡×¤³¤È¤ò½õ¤±¤ë¤¬¡¢
·è¤á¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤
¡¡À¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾ðÊó¤ä°Õ¸«¤ò½¸¤á¡¢À°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³ÊÃÊ¤ËÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÎÌ¤ÎÈ¯¸À¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¡£
¡¡ÏÀÅÀ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡£
¡¡»¿ÈÝ¤òÊ¬Îà¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ºî¶È¤Ï¡¢AI¤¬Èó¾ï¤ËÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÎÎ°è¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤É¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤É¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢²¿¤òÍ¥Àè¤·¡¢²¿¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤«¤Þ¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ï·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê°Õ¸«¤ò¤¤¤¯¤éÅý¹ç¤·¤Æ¤â¡¢¾å°Ì¤ÎÈ½ÃÇ¼´¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÀ³Î¤Ê·ëÏÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°Õ¸«¤ä¾ðÊó¤Ï¡¢½¸¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜÅª¤Ë¾È¤é¤·¤ÆÁª¤Ó¡¢·è¤á¤ë¤¿¤á¤ÎºàÎÁ¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñµÄ¤ò¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÍ°ÕµÁ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢°Õ¸«¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤â¡¢È¯¸À¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¶ñÂÎÏÀ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢ÀïÎ¬¤ÎÌÜÅª¤ò°ìÃÊ³¬¤À¤±Ãê¾Ý²½¤·¡¢È½ÃÇ¤Î¼´¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ØÀïÎ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌÜÅª¤ò°ìÃÊÃê¾Ý²½¤¹¤ë½ÅÍ×À¤ò¡¢¶ñÂÎÎã¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IGPI¥°¥ë¡¼¥×¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¡¢IGPI¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¼èÄùÌòCEO¡¢JBIC IG Partners¼èÄùÌò¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡¢IE¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë·Ð±Ä³Ø½¤»Î¡ÊMBA¡Ë¡£IT¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¥ã¥Ã¥×¥¸¥§¥ß¥Ë¡¦¥¢¡¼¥ó¥¹¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ä¥ó¥°¡Ê¸½¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥¨¥ó¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤ò·Ð¤Æ¡¢ÁÏ¶È´ü¤Î¥ê¥ô¥¡¥ó¥×Æþ¼Ò¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¥Á¥§¡¼¥ó¡¢¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ø¤Î¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó»Ù±ç¡Ê»ö¶È·×²èÎ©°Æ¡¦¼Â¹Ô¡¢M¡õA¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Ê¤É¡Ë¤Ë½¾»ö¡£
¤½¤Î¸å¡¢»Ù±çÀè¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Ë¥ê¥ô¥¡¥ó¥×¤«¤éÅ¾ÀÒ¤·¤ÆÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
ÂàÇ¤¸å¡¢·Ð±Ä¶¦ÁÏ´ðÈ×¡ÊIGPI¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£2013Ç¯¤ËIGPI¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤¿¤á¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤¹¡£¸½ºß¤Ï3µòÅÀ¡¢8¹ñÀÒ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤ä¸½ÃÏ´ë¶È¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¸þ¤±¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë½¾»ö¡£
Ã±Ãø¤Ë¡ØÀïÎ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¥¼¥í¤«¤é¡Ö¾¡¤Á¶Ú¡×¤òÆ³¤½Ð¤¹10¤ÎÌä¤¤¡Ù¡ØÄ¶Â®¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹ ¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë»Å»ö½Ñ¡Ù¡¢¶¦Ãø¤Ë¡Ø¹½ÁÛÎÏ¤¬·àÅª¤Ë¹â¤Þ¤ë ¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È»×¹Í¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£