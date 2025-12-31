·ÝÇ½³¦°úÂà¤«¤é18Ç¯¡Ä45ºÐ¸µ½÷Í¥à¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼É×¤È¼«»£¤êáºÇ¿·»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀÎ¤«¤é²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤±¤Éº£¤â²Ä°¦¤¤¡×
¥ï¥¤¥¥¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÉ×ÉØ
¡¡·ëº§¤È½Ð»º¸å¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡Ä¡£45ºÐ¸µ½÷Í¥¤Îà¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉ×¤È2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É×¤Îº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï±ÝËÜ²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¡£¥Ï¥ï¥¤¤Î¥ï¥¤¥¥¤Ë¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ëº§¤«¤é20Ç¯¤¿¤Ã¤¿2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÉ×ÉØÃçÎÉ¤¯¹¬¤»¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡ÖÀÎ¤«¤é²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤±¤Éº£¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
±ÝËÜ¤µ¤ó¤Ï2005Ç¯¤Ë²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Îº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ·ëº§¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¡¢07Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¡£ÇÏ¼ç¤ò¤Ä¤È¤á¤ëº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶¥ÇÏ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£