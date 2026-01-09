元プロ野球選手の佐々木主浩さん（５７）の妻で、元タレントの榎本（現・佐々木）加奈子さん（４５）の美ぼうにくぎ付けだ。モデルで女優の畑野ひろ子が９日までに自身のインスタグラムを更新。「今年最初の会議に」と伝え、加奈子さんとともにブラックコーディネートの２ショットをアップした。この投稿には「お二人とも美しい」「姉妹に見える」「神々しい美しさ」などの声が寄せられている。加奈子さんは「家なき子２」