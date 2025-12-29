この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が土地値のカラクリを暴露！『【不動産投資】条件のいい物件に見えても購入は一旦待って!それ業者に騙されてるかも!』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が自身のYouTubeチャンネルで『【不動産投資】条件のいい物件に見えても購入は一旦待って!それ業者に騙されてるかも!』と題した動画を公開し、「土地値物件」という言葉に潜む構造的な誤解と、投資家が見極めるべき本質を詳細に解説した。



不動産業者から「築年数が経過しているため建物価値はゼロ。実質的に土地の値段だけで購入できる」と説明される物件は一見魅力的に映る。しかし木村氏は、この「土地値」という表現には大きな落とし穴があると指摘する。



氏によれば、業者が使用する「土地値」とは周辺の売買相場に基づいた販売価格を指すことが多い。木造住宅の法定耐用年数は22年であり、築年数がこれを超えると会計上は建物価値がゼロとみなされる。この仕組みを利用し、「販売価格3,000万円はすべて土地の価格である」と説明されるケースが存在する。



だが重要なのは、金融機関が担保評価で用いる「相続税路線価」に基づいた土地本来の資産価値である。動画では、販売価格3,000万円の物件でも路線価で算出した土地資産価値が500万円に過ぎない事例を提示。販売価格と客観的指標の間に大きな乖離がある場合、「土地値で購入した」という認識自体が誤りとなる。



氏は、真に価値のある土地値物件を見極めるには路線価を自ら調べることが不可欠だと述べる。さらに、路線価に近い価格で購入できたとしても安心はできない。再建築不可の土地、擁壁を有する高低差の大きい土地、借地権物件などは資産価値が低く、避けるべき対象である。また、利回りが相場より異常に高い物件には空室率の高さや修繕費用の負担といった裏事情が潜んでいる可能性があり、個別の原因を精査する必要があると警告した。



木村氏自身の経験として、神奈川県内で路線価に対し表面利回り20%の物件を即決購入した事例を紹介。10室中2室しか稼働しておらず、内外装も劣化していたが、周辺の工場需要と主要道路沿いという立地条件を評価し、低コストのリフォームで再生した結果、大きな利益を得たという。



不動産投資の成否は、業者の言葉を鵜呑みにせず自ら資産価値を正確に評価できるかにかかっている。路線価の把握、物件の抱える制約や問題点の洗い出し、そして再生可能性の判断という一連のプロセスを身につけることが、投資家にとっての強固な武器となる。