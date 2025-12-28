¡ÖÀäÂÐ²¦¼Ô¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×°æ¾å¾°Ìï¡¢¥Ô¥«¥½¤Ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤´°¾¡·à¤Ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃ¦Ë¹¡ÖÍ¸úÂÇ¿ô¤Ï158È¯¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
KO¤³¤½¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°æ¾å¤ÏÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿(C)Getty Images
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö12·î27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤ß¡¢3-0¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£¡ÖThe Ring V: Night of the Samurai¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¹ñ¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ¾å¤Ï¡¢¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿KO¾¡Íø¤³¤½¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ó¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¼¨¤¹¥Õ¥¡¥¤¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ü¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥È¡ª°æ¾å¾°Ìï¤Î¡È²»¡É¤ËÃåÌÜ
¡¡½øÈ×¤«¤é¥¬¡¼¥É¤ò¸Ç¤á¤ë¥Ô¥«¥½¤ËÂÐ¤·¡¢°æ¾å¤¬°ìÊýÅª¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤ÆÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£»þÀÞ·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÁê¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ë¤â°æ¾å¤ÏÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î¹¶·â¤â¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶ÉÌÌ¤Ç»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·Â³¤±¤¿¡£12¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤È´¤¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤â119-109¡¢120-108¡¢117-111¤ÈÂçº¹¤Ë¡£½ª»Ï¡¢¥Ô¥«¥½¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿°æ¾å¤¬º£Ç¯4ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç°æ¾å¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁê¼ê¤òÅÝ¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤ò¡¢Âç´Ñ½°¤ÎÁ°¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢²¦ºÂËÉ±Ò¤ä¥¥ã¥ê¥¢32Ï¢¾¡¤È¤¤¤¦µÏ¿¤Ï¾Î¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤âÌµ¤¤¡£ÅöÁ³¡¢³Æ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¡¢¥ê¥ä¥É¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤Î¾¡Íø¤òÂç¤¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Øinfobae¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥ª¥ä¡¦¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ï½ª»ÏÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢µ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Î¤Ê¤¤È½Äê¤Ç¥Ô¥«¥½¤ò²¼¤·¤¿¡×¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤¬µÏ¿¤·¤¿Í¸úÂÇ¿ô¤Ï¡¢¥Ô¥«¥½¤ò158È¯¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²¦¼Ô¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³¤³°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØMARCA¡Ù¥á¥¥·¥³ÈÇ¤â¡¢°æ¾å¤Î»î¹çÆâÍÆ¤òÀä»¿¡£¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÍ¸úÂÇ¤òÅö¤Æ¡¢»î¹ç¤òÂç¤¤¯»ÙÇÛ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÀ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀïÀÓ¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ï¶¯Îõ¤«¤Ä°Ò°µ´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤ÇÁê¼ê¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÄÀ¤á¤Æ¤¤¿¡£ÉÔÇÔ¤Î¤Þ¤Þ¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀäÂÐÅª²¦¼Ô¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡Íø¸å¡¢¼¡Àï°Ê¹ß¤ÎÁê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡Ë¤ä¥¸¥§¥·¡¼¡¦¡È¥Ð¥à¡É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÀï¤¦°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿°æ¾å¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼µéÅ¾¸þ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅý°ì¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
