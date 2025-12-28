最新UT22モデルを試打！ 「操作性」と「打感」のベスト3を選んでみた
「やさしいクラブ」と言われるユーティリティだが、プロが使うツアーモデルから、シニア向けの軽量タイプまで幅広くラインナップされている。今回はティーチングプロの関浩太郎が最新モデルを試打。「操作性」と「打感」のベスト3を選んでもらった。
【最新UT22モデル】「操作性」と「打感」のベスト3モデルを10段階で評価
【操作性 ベスト3】1位 タイトリスト：T250 ユーティリティ アイアン2位 ブリヂストン：BX1ST HY3位 ピン：iDi「全体的にアイアン型ユーティリティの方が操作性は良いのですが、その中でもNo.1だったのがタイトリスト『T250ユーティリティアイアン』です。フェースローテーションがスムーズで、アイアンと同じレベルで球筋を調整できます。2位はウッド型で最も操作性が良かったブリヂストン『BX1ST』です。フェースの高さを生かして高低を打ち分けられるのが秀逸でした。3位はピン『iDi』です。ツアープロレベルの要求に応えられる操作性を感じました」（関）【打感の良さ ベスト3】1位 ヤマハ：RMX DD2位 ミズノ：ミズノプロ FLI-HI3位 本間ゴルフ：TW777「打感に関しては日本メーカーが優勢でした。その中でも1番良かったのはヤマハ『RMX DD』です。心地良い弾き感がありながら、フェースにボールが乗る感覚もあり、そのバランスがちょうど良かったです。2位のミズノ『ミズノプロ FLI-HI』はミズノのアイアンの流れを継承した打感でフォージドアイアンが好きな人にオススメです。3位の本間ゴルフ『TW777』は往年の”本間”を彷彿させる柔らかさがあり、玄人好みの打感でした」（関）プロの試打感想を参考にピッタリモデルを選んでほしい。『試打したUTリスト』【お助け型UT】ダンロップ：ゼクシオ14ブリヂストン：BX2HT HYミズノ：ST-MAX 230 LITEキャスコ：UFO AIR UT by パワートルネード ゴールド【アスリート型UT】ブリヂストン：BX1ST HYオノフ：ユーティリティ ウイングスKUROロイヤルコレクション：RC-VTつるや：GOLDEN PRIX TR-02【バランス型UT】キャロウェイ：APEX UWキャロウェイ：APEX Ti スーパーハイブリッドダンロップ：ゼクシオ14＋本間ゴルフ：TW777ヤマハ：RMX DDロイヤルコレクション：RC-VX【アイアン型UT】キャロウェイ：APEX UTアイアンピン：iDiタイトリスト：T250 ユーティリティアイアンタイトリスト：U･505 ユーティリティアイアンミズノ：ミズノプロ FLI-HI■解説 関浩太郎せき・こうたろう／ 1974年生まれ。米国で最新理論を学び、2005年にセキゴルフクラブ目黒を主宰。スイングコーチ＆フィッターとして最新ギアに精通する。◇ ◇ ◇最新UTを詳しく解説！ 関連記事：【『ゼクシオ14』『APEX UW』『UFO』『iDi』……最新UT22モデルを試打！ 買って後悔しないUTは？】もチェックしてみてください。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
『ゼクシオ14』『APEX UW』『UFO』『iDi』……最新UT22モデルを試打！ 買って後悔しないUTは？
女子プロが手放せない名器のUTは？
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
バックフェースは似てるけど……テーラーメイド『P790』アイアンの“偽物”はボテッとしたブス顔だった！
【写真】原英莉花がドレスに着替えたら
【最新UT22モデル】「操作性」と「打感」のベスト3モデルを10段階で評価
【操作性 ベスト3】1位 タイトリスト：T250 ユーティリティ アイアン2位 ブリヂストン：BX1ST HY3位 ピン：iDi「全体的にアイアン型ユーティリティの方が操作性は良いのですが、その中でもNo.1だったのがタイトリスト『T250ユーティリティアイアン』です。フェースローテーションがスムーズで、アイアンと同じレベルで球筋を調整できます。2位はウッド型で最も操作性が良かったブリヂストン『BX1ST』です。フェースの高さを生かして高低を打ち分けられるのが秀逸でした。3位はピン『iDi』です。ツアープロレベルの要求に応えられる操作性を感じました」（関）【打感の良さ ベスト3】1位 ヤマハ：RMX DD2位 ミズノ：ミズノプロ FLI-HI3位 本間ゴルフ：TW777「打感に関しては日本メーカーが優勢でした。その中でも1番良かったのはヤマハ『RMX DD』です。心地良い弾き感がありながら、フェースにボールが乗る感覚もあり、そのバランスがちょうど良かったです。2位のミズノ『ミズノプロ FLI-HI』はミズノのアイアンの流れを継承した打感でフォージドアイアンが好きな人にオススメです。3位の本間ゴルフ『TW777』は往年の”本間”を彷彿させる柔らかさがあり、玄人好みの打感でした」（関）プロの試打感想を参考にピッタリモデルを選んでほしい。『試打したUTリスト』【お助け型UT】ダンロップ：ゼクシオ14ブリヂストン：BX2HT HYミズノ：ST-MAX 230 LITEキャスコ：UFO AIR UT by パワートルネード ゴールド【アスリート型UT】ブリヂストン：BX1ST HYオノフ：ユーティリティ ウイングスKUROロイヤルコレクション：RC-VTつるや：GOLDEN PRIX TR-02【バランス型UT】キャロウェイ：APEX UWキャロウェイ：APEX Ti スーパーハイブリッドダンロップ：ゼクシオ14＋本間ゴルフ：TW777ヤマハ：RMX DDロイヤルコレクション：RC-VX【アイアン型UT】キャロウェイ：APEX UTアイアンピン：iDiタイトリスト：T250 ユーティリティアイアンタイトリスト：U･505 ユーティリティアイアンミズノ：ミズノプロ FLI-HI■解説 関浩太郎せき・こうたろう／ 1974年生まれ。米国で最新理論を学び、2005年にセキゴルフクラブ目黒を主宰。スイングコーチ＆フィッターとして最新ギアに精通する。◇ ◇ ◇最新UTを詳しく解説！ 関連記事：【『ゼクシオ14』『APEX UW』『UFO』『iDi』……最新UT22モデルを試打！ 買って後悔しないUTは？】もチェックしてみてください。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
『ゼクシオ14』『APEX UW』『UFO』『iDi』……最新UT22モデルを試打！ 買って後悔しないUTは？
女子プロが手放せない名器のUTは？
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
バックフェースは似てるけど……テーラーメイド『P790』アイアンの“偽物”はボテッとしたブス顔だった！
【写真】原英莉花がドレスに着替えたら