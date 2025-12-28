Åì²£¥¤¥ó¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ò»î¸³Æ³Æþ¡¡Âçºå¥¨¥ê¥¢5Å¹ÊÞ
Åì²£¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖMimipo for Travel¡×¤Î»î¸³Æ³Æþ¤ò12·î15Æü¤«¤é2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
»î¸³Æ³Æþ¤ÏÂçºå¥¨¥ê¥¢¤ÎÅì²£INNÇßÅÄÃæÄÅµ¡¢Åì²£INNÂçºåÄÌÅ·³ÕÁ°¡¢Åì²£INNÂçºåÅ·¿À¶¶¶ÚÏ»ÃúÌÜ¡¢Åì²£INNÂçºå¤Ê¤ó¤Ð¡¢Åì²£INNÅìÂçºå¤Î5Å¹ÊÞ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢½ÉÇñµÒ¤¬µÒ¼¼¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏºÇÂç256¤«¹ñ¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¡¢24»þ´Ö365ÆüÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£°å»Õ¤È°åÎÅÄÌÌõ¡¢´Ç¸î»Õ¤¬¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿Ç»¡¸å¤Ï¶áÎÙ¤ÎÌô¶É¤Ç½èÊýÌô¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£´ÛÆâ¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë»°³Ñ¥Ý¥Ã¥×¤òÃÖ¤¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Ë¤ÏÌ¾»É¥«¡¼¥É¤Ç°ÆÆâ¤¹¤ë¡£