Number_iの平野紫耀が自身のInstagramを更新。全国ライブツアー『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』のオフショットを公開し、ステージ裏での多彩な表情に反響が集まっている。

【画像】平野紫耀『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』オフショット／平野紫耀＆神宮寺勇太＆岸優太の3ショット

■平野紫耀「最高な時間と思い出ありがとう！」ツアーオフショットを大量投稿

今回の投稿は、12月24日・25日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われたファイナル公演を終えてのもの。

平野は「最高な時間と思い出ありがとう！ また会う時はさらにパワーアップして帰りますんでよろしく！！」と感謝の言葉をつづり、ツアーを走り抜けた充実感をにじませた。

公開された写真には、シルバーの近未来的な衣装に身を包み、サングラスをかけたクールなドアップショットをはじめ、デジタルカメラを手にした鏡越しのセルフィー、ピンクのスウェット姿で目を閉じたカット、クリスマスツリーから顔をのぞかせた遊び心あふれるショットなど、ツアー期間中の様々な瞬間が収められている。

笑顔やリラックスした表情を見せるカットも多く、ステージ上とは異なるラフな一面をのぞかせているのも印象的だ。

神宮寺勇太、岸優太との写真では、それぞれピースやサムズアップを見せており、ライブ後ならではの高揚感と、グループとしての結束力も感じられる。

投稿の最後には「アルバムもまだまだ愛される作品になることを願ってます」とのメッセージも添えられ、ツアーを走り抜けた余韻が感じられる投稿となった。

SNSでは「お疲れさま」「ツアー完走おめでとう」「オフの表情も最高」「大好きが止まらない」「デジカメ質感の平野紫耀さん優勝」「オーラが半端ない」「イケメンすぎる」「さすがに顔が強すぎる」といった声が相次いでいる。

