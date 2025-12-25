「Samsung公式ストア Yahoo!ショッピング店」がオープン、最新スマホなどラインアップ
サムスン電子ジャパンは、「Samsung公式ストア Yahoo!ショッピング店」をオープンしたと発表した。最新のスマートフォンやタブレット、スマートウォッチなどを取り揃える。
Galaxy Z Fold7
編集部で確認したところ、ストアの会社名はSB C&S。同社はソフトバンクの子会社で、製品の流通・販売などの事業を担っている。
「Samsung公式ストア Yahoo!ショッピング店」の取り扱い製品は以下の通り。本日25日時点の取り扱い製品 スマートフォン Samsung Galaxy Z Fold7 Samsung Galaxy Z Flip7 Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy A36 5G Samsung Galaxy A25 5G タブレット Samsung Galaxy Tab A11+ Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Samsung Galaxy Tab S11 Samsung Galaxy Tab S10 Lite Samsung Galaxy Tab Active5 Pro Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Samsung Galaxy Tab S10 FE スマートウォッチ Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) (LTE) Samsung Galaxy Watch8 (Bluetooth) Samsung Galaxy Watch8 Classic （Bluetooth） Samsung Galaxy Fit3 ノイズキャンセリングイヤホン Samsung Galaxy Buds3 FE Samsung Galaxy Buds3 Pro Samsung Galaxy Buds3