グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「初音ミク feat. Yoneyama Mai」を12月25日に出荷開始する。価格は32,800円。

本商品は、「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」より、イラストレーター・米山舞氏がデザインした初音ミクを1/7スケールでフィギュア化したもの。

植物等の有機的なモチーフが散りばめられた背景に組み合わされた、女神のような装いの初音ミクを、イラストの雰囲気そのままに精緻に立体化。翼のように空間を彩るツインテールにはクリアパーツを使用し、真っ白な衣装にはパール塗装を使い分けることで上品な仕上がりとなっている。

Art by 米山舞 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※発売日は流通により前後する場合があります。