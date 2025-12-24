今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第63回（2025年12月24日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

トキと銀二郎、4年ぶりの再会

「塗り過ぎだないか」

「口から血が出てるみたいになっちょるぞ」

トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）が鏡に向かって化粧している。最初は濃過ぎて司之介（岡部たかし）や勘右衛門（小日向文世）にからかわれる。いや、ほんとに血みたいで、お化け屋敷のお化け役のメイクのようであった。令和の世の中では、こういうメイクもかわいい、おしゃれと言われることを教えてあげたい。

銀二郎（寛一郎）と会う当日。

松野家3人はすでに昨日銀二郎に会っているが、そこで何が語られたかは秘す。ただ、勘右衛門と和解したことだけは伝える。

そこへ銀二郎がトキを迎えに来た。

「おはようございます」

「おはようございます」

互いに万感の思いが去来している表情。そして、主題歌――。

主題歌明け。トキと銀二郎は縁側に座っている。傍らには形の違う湯飲みがふたつ。

もじもじしているふたりに、勘右衛門たちが茶々を入れる。

「たかぶって一睡もできんかったらしいぞ」と勘右衛門。

「一段とおきれいになられて」

「もったいなく存じます」

お見合いの頃に戻ってしまったようにかしこまってしまう。

「どげなふうにしゃべってましたっけね」なんて言っているから、フミ（池脇千鶴）が「もう出かけたら」と助け舟を出した。

家を出ると、共同炊事場にはタツ（朝加真由美）がいて。勘右衛門はタツに銀二郎を紹介する。

タツの亡くなった夫に寛一郎の鼻が似ているなどと好感触。これに勘右衛門は嫉妬するかと思ったけれど、ニコニコ見ている。勘右衛門はすっかり柔らかい人になっている。

