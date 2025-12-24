¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ªDisney THE MARKET in °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹
°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤ÎËÜ´Û6³¬ ºÅÊª¾ì¤Ë¤Æ¡ÖDisney THE MARKET in °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡ª
´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥°¥Ã¥º¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä»¨²ß¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
Disney THE MARKET(¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥¶ ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È) in °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¡Á1·î12Æü(·î¡¦½Ë) ¢¨ºÇ½ªÆü¸á¸å6»þ½ªÎ»
³«ºÅ¾ì½ê¡§°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û6³¬ ºÅÊª¾ì
°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ë¤Æ¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä»¨²ß¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡ÖDisney THE MARKET in °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡×¤ò³«ºÅ¡£
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡×¡Ö¥Ô¥¯¥µ¡¼¡×¡Ö¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Ê¤É°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£²ó¤Ï2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¤Ë±Ç²è¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Î´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò´Þ¤àÌó3,000ÅÀ°Ê¾å¤Î¥°¥Ã¥º¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¡£
²ñ¾ìÆÃÅµ¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª³Ú¤·¤ß¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¿·ºî¥°¥Ã¥º
±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù´ØÏ¢¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¿·ºî¡§¡ãSamantha Thavasa¡ä ¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
²Á³Ê¡§25,300±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡£
¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤È¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¡×¤Î¥¢¡¼¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¡§¥Ë¥Ã¥¯/T¥·¥ã¥Ä¡õ¥Ë¥Ã¥¯/¥¹¥¦¥§¥Ã¥È
¥°¥Ã¥ºÌ¾¡¦²Á³Ê¡§
±¦¾å¡Ë¥Ë¥Ã¥¯/T¥·¥ã¥Ä 4,950±ß(ÀÇ¹þ)
º¸²¼¡Ë¥Ë¥Ã¥¯/¥¹¥¦¥§¥Ã¥È 7,700±ß(ÀÇ¹þ)
»äÉþ»Ñ¤Î¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤òÂçÃÀ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÂ¸ºß´¶È´·²¤Ê°ìÃå¤Ç¤¹¡£
¡ãPOP MART¡äDisney Zootopia Next Adventure¥·¥ê¡¼¥º
²Á³Ê¡§³Æ1,760±ß(ÀÇ¹þ)
POP MART¤«¤é¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
À¸¤À¸¤¤·¤¿É½¾ð¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤ÁÁ´13¼ïÎà¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Disney Fine Art ¡ÖPartners¡×
²Á³Ê¡§174,680±ß(ÀÇ¹þ)
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¢¡¼¥È¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
ËË¤ò´ó¤»¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤È¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼õÃíÀ¸»º¡£ÃíÊ¸¸å¡¢Ìó90Æü¤Ç¤Î¤ªÆÏ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ÖDisney THE MARKET¡×¸ÂÄê¥°¥Ã¥º
²ñ¾ì¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡ÖDisney THE MARKET¡×¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÅ¸³«¡£
¡É¤·¤ó¤¸¤å¤¯¡É¤Î¥í¥´¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¥°¥Ã¥º¤ä¡Ø¤ï¤ó¤ï¤óÊª¸ì¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»¨²ß¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¡§¡ÚDisney THE MARKET¸ÂÄê¡Û ¿·½É ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¿ ¿·½É ¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¥°¥Ã¥ºÌ¾¡¦²Á³Ê¡§
¿·½É ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥° 3,520±ß(ÀÇ¹þ)
¿·½É ¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ 880±ß(ÀÇ¹þ)
¹ØÆþÀ©¸Â¡§°ì¿Í³Æ1ÅÀ
Ê¿²¾Ì¾¥í¥´¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Ê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤È¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡£
¥ì¥È¥í¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ç¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡¢¡ÖDisney THE MARKET¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£
¿·ºî¡§¡ãACCOMMODE¡ä¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¡¿¥¢¥É¥é¥Ö¥ë¥é¥Ð¡¼¥Á¥ã¡¼¥à
¥°¥Ã¥ºÌ¾¡¦²Á³Ê¡§º¸¤«¤é¡Ë
¡¦¥¢¥É¥é¥Ö¥ë¥é¥Ð¡¼¥Á¥ã¡¼¥à 2,200±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á 3,520±ß(ÀÇ¹þ)
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖACCOMMODE(¥¢¥³¥â¥Ç)¡×¤«¤é¡Ø¤ï¤ó¤ï¤óÊª¸ì¡Ù¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥ì¥Ç¥£¡×¤È¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥é¥Ð¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¤È¡¢¡Ö¥ì¥Ç¥£¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¥ã¥é¥¸¥ã¥ó¡ä ¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹ ¥ì¥Ã¥É ¥¬¡¼¥ë ¥¹¥«¥¸¥ã¥ó
²Á³Ê¡§22,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§L¥µ¥¤¥º
¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
Á´ÌÌ¤Ë¹ë²Ú¤Ê»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ã¥Æ¥£¡¼¥±¡¼¥¿¥±¥ª¥¥¯¥Á¡ä¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢ ¥Ñ¡¼¥«¡¼
²Á³Ê¡§³Æ14,300±ß(ÀÇ¹þ)
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥Ñ¡¼¥«¡¼¡£
¥Ñ¡¼¥«¡¼É³¤òÄÌ¤¹¥Û¡¼¥ë¡Êº¸¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥È²»µ¹æ¡×¡¢º¸Âµ¸ý¤Ë¤Ï¡Ö¤Û¤¦¤¡×¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê»É½«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Æ¥£¡¼¥±¡¼¥¿¥±¥ª¥¥¯¥Á¡ä¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡¡¥¹¥¯¥¨¥¢¥Õ¥é¥Ã¥×¥ß¥Ë¥·¥ç¥ë¥À¡¼
²Á³Ê¡§13,200±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÖËâË¡»È¤¤¤ÎÄï»Ò¡×¤È¡Ö¤Û¤¦¤¡×¤Î¥â¥Î¥°¥é¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥Ï¥ó¥É¥ë¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡£
ÆâÂ¦¤Ë¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¤Î¥¿¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸÷¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¿·ºî¡§¡ã¥±¥¤¥¦¥Î¡äStarlight Symphony -FANTASIA- ¥Ö¥í¡¼¥Á¡¿¥ê¥ó¥°
²Á³Ê¡§³Æ1,650,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥±¥¤¥¦¥Î¡×¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù85¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡¢¿·ºî¤Î¥Ö¥í¡¼¥Á¤È¥ê¥ó¥°¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤¬Ì´¤ÎÃæ¤Ç°ì¿ÍÁ°¤ÎËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ã¥·¥å¥¿¥¤¥Õ¡ä¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢85¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë
²Á³Ê¡§88,000±ß(ÀÇ¹þ)
ÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Î¥í¡¼¥Ö¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥º¥Ü¥ó¡¢ËâË¡»È¤¤¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×
¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇò¤¤¼êÂÞ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤Ç¡¢30cm¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÆÃÊÌ¤Ê°ìÂÎ¤Ç¤¹¡£
Disney Fine Art¡ÖSwept Up in the Magic¡×
²Á³Ê¡§537,680±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤¬É÷¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥Ð¥¹ÃÏ¤Î¸ÂÄêÈÇ¥¢¡¼¥È¥×¥ê¥ó¥È¡£
À¼Í¥¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¤¥ï¥ó»á¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨¼õÃíÀ¸»º¡£ÃíÊ¸¸å¡¢Ìó90Æü¤Ç¤Î¤ªÆÏ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¿·ºî¡ãDisney SERIES CREATED by MUS¡äOMTSD ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È/¥ß¥Ã¥¡¼¤¹¤é¡õOMTSD¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß /¥ß¥Ã¥¡¼
¥°¥Ã¥ºÌ¾¡¦²Á³Ê¡§º¸¤«¤é¡Ë
OMTSD ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È/¥ß¥Ã¥¡¼ 3,850±ß(ÀÇ¹þ)
OMTSD¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß /¥ß¥Ã¥¡¼ 7,700±ß(ÀÇ¹þ)
Disney SERIES CREATED by MUS¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÇÉÁ¤µ¯¤³¤·¤¿¡ÖDENIM MICKEY¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡£
¥Ç¥Ë¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃå¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¡§¡ãSKINNYDIP¡äiPhoneÍÑ¥±¡¼¥¹ ¹¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹/¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹/¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯/¥Ç¥¤¥¸¡¼¥À¥Ã¥¯/¥°¡¼¥Õ¥£¡¼
²Á³Ê¡§³Æ4,400±ß(ÀÇ¹þ)
¥Ý¥Ã¥×¤ÊÁíÊÁ¥¢¡¼¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿iPhone¥±¡¼¥¹¡£
¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¥À¥Ã¥¯¡×¡Ö¥°¡¼¥Õ¥£¡¼¡×ÊÁ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¡§¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
²Á³Ê¡§³Æ880±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§Á´9¼ïÎà
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
ºîÃæ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Á´9ÊÁ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¡§¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¡Î¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ï
²Á³Ê¡§2,781±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ö¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¡×¤È¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡×¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥â¥Î¥Ï¥·¡Ö¥Ú¥ê¡¼¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¡£
¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉôÊ¬¤Ë¡Ö¥Ú¥ê¡¼¡×¤ÎÌ¾Á°¥í¥´¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥ß¥Ë¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚTAG LIVE LABEL´Ì¡Û¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤¬ÅÐ¾ì
1ËÜ¡§800±ß¡Ê¥¦¡¼¥í¥óÃã¡Ë¢¨³¨ÊÁ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤´¤È¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤¹
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î6Æü(²Ð)¡Á1·î12Æü(·î¡¦½Ë¡Ë
ÀßÃÖ¾ì½ê¡§ËÜ´Û6³¬ ºÅÊª¾ì
¡ÖDisney THE MARKET¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ÈËâË¡¤Î¥¥¹¡Ù¤Ê¤ÉÁ´10¼ï¤Î¥¢¡¼¥È¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥Ù¥ë¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤¤ì¤¤¤ËÇí¤¬¤·¤ÆÊÝÂ¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¢¨¼ÂÊª¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì
´ü´ÖÃæ¡¢¡ØDisney THE MARKET in °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡Ù²ñ¾ìÆâ¤Ë±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¹¥¿¥Á¥å¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
²ñ¾ì²»³Ú¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë
´ü´ÖÃæ¡¢¡ØDisney THE MARKET in °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡Ù²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¿Íµ¤¶Ê¤ò½¸¤á¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òÊüÁ÷¡£
¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î³Ú¶Ê¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡Ö»°±Û°ËÀªÃ°¥¢¥×¥ê¡×²ñ°÷¸ÂÄê¡Ö¤ªÇã¤¤¤¢¤²¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡×
¤ªÅÏ¤·¾ì½ê¡§ËÜ´Û6³¬ ºÅÊª¾ì ÆÃÀß¥«¥¦¥ó¥¿¡¼
²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Æ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤3,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Î¤¦¤Á¡¢»°±Û°ËÀªÃ°¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¢¤«¤Ä¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅ¹¤ËÅÐÏ¿¤·¡ØDisney THE MARKET in °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡ÙÆÃÅµ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÄè¼¨¤µ¤ì¤¿Êý¸ÂÄê¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤âÇÛÉÛ¡£
³ÆÆüÀèÃå500Ì¾¤Ë¡Ö°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¸ÂÄê ÆüÂØ¤ê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥à¥¢¥¤¥«¡¼¥É¡×²ñ°÷¡¦¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡úJCB¥«¡¼¥É¡×²ñ°÷¸ÂÄê ¤ªÇã¤¤¾å¤²¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
¤ªÅÏ¤·¾ì½ê¡§ËÜ´Û6³¬ ºÅÊª¾ì ÆÃÀß¥«¥¦¥ó¥¿¡¼
´ü´ÖÃæ¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Æ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤10,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¥¨¥à¥¢¥¤¥«¡¼¥É¡×¤òÄè¼¨¤µ¤ì¤¿ÀèÃå1,000Ì¾¤Ë¡Ö°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¸ÂÄê ¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¡Êº¸¾å¡Ë¡×
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡úJCB¥«¡¼¥É¡×¤òÄè¼¨¤µ¤ì¤¿ÀèÃå1,000Ì¾¤Ë¡Ö°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¸ÂÄê ¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¡Ê±¦²¼¡Ë¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀèÃå¡Ö¤ªÇã¤¤¤¢¤²¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡×
Âè1ÃÆÇÛÉÛ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¡Á1·î7Æü(¿å)
Âè2ÃÆÇÛÉÛ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¡Á1·î12Æü(·î¡¦½Ë)
¤ªÅÏ¤·¾ì½ê¡§ËÜ´Û6³¬ ºÅÊª¾ì ÆÃÀß¥«¥¦¥ó¥¿¡¼
ÇÛÉÛ´ü´ÖÃæ¡¢¡ØDisney THE MARKET in °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡Ù²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Æ¡¢3,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¤¢¤²¤´¤È¤Ë¡ÖDisney THE MARKET ¸ÂÄê ÆóÁØ¼°¥«¡¼¥É¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
Âè1ÃÆ¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ù
¢¨1²ñ·×¤Ë¤Ä¤ºÇÂç10Ëç¤Þ¤Ç
¢¨³ÆÇÛÉÛ´ü´Ö¤ÎÇÛÉÛËç¿ô¤Ï4000Ëç¤º¤Ä¤Î°Ù¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡¿¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù±Ç²è´Õ¾Þ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¤ªÅÏ¤·¾ì½ê¡§ËÜ´Û6³¬ ºÅÊª¾ì ÆÃÀß¥«¥¦¥ó¥¿¡¼
¡ØDisney THE MARKET in °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡Ù¤Î³«ºÅ²ñ´üÃæ¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡Ö109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡×¡Ö¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡×¤Ç¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤ò´ÑÍ÷¤µ¤ì¤¿Êý¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¡£
±Ç²èÈ¾·ô¡¢ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¹ØÆþ´°Î»¥á¡¼¥ë¤òÄè¼¨¤Î¾å¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Æ1ÅÀ°Ê¾å¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿ÀèÃå500Ì¾¤Ë¡ÖDisney THE MARKET¸ÂÄê¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2 ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î°Ù¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨ÅöÆü¤Î¤ªÇã¤¤¤¢¤²¥ì¥·¡¼¥È¤Î¤ßÍ¸ú
¢¨°ìÉô¡¢ ¤ªÇã¤¤¤¢¤²¶â³Û²Ã»»ÂÐ¾Ý³°¤Î¾¦ÉÊ¤¢¤ê
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¡¢2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç
¢¨2025Ç¯12·î4Æü¤ÎÁ°Ìëº×¤Ê¤é¤Ó¤Ë12·î5Æü(¶â)°Ê¹ß¤Î±Ç²è´Õ¾Þ¤¬Í¸ú
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò´Þ¤àÌó3,000¼ï°Ê¾å¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ËÜ´Û6³¬¡¦ºÅÊª¾ì¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î4Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖDisney THE MARKET(¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥¶ ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È) in °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢Æþ¾ì¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨É¬¤º»öÁ°¤Ë°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤
