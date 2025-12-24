LINE¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¤Þ¤È¤á2025¡×¤ò¸ø³«¡¡1Ç¯´Ö¤Ë»È¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê
¡¡LINE¥ä¥Õー¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤Î·¹¸þ¤ò¸Ä¿Í¤´¤È¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¤Þ¤È¤á2025¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥ó¥×ÍøÍÑ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¤Þ¤È¤á2025¡×
¡¡¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¤Þ¤È¤á2025¡×¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤´¤È¤ÎÍøÍÑ¥Çー¥¿¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢1Ç¯´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Îµ°À×¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£2025Ç¯¤Î¥¹¥¿¥ó¥×Á÷¿®¿ô¤ä¡¢¤è¤¯»È¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¥È¥Ã¥×5¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²ó¿ô¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¥¿¥°¤«¤é»»½Ð¤·¤¿´¶¾ðÉ½¸½¤Î·¹¸þ¤ò¼¨¤¹¥°¥é¥Õ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢Æü¡¹¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò³Ú¤·¤¯¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£·ë²Ì¤Ï¼«Æ°¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥æー¥¶ー¤¬ÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¶¦Í¤¬²ÄÇ½¡£¤Ê¤ª¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ÎÁ÷¿®¿ô¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤äÀßÄê¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½¸·×·ë²Ì¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
2025Ç¯¤Î¥¹¥¿¥ó¥×Á÷¿®²ó¿ô¤Ï377²¯²ó°Ê¾å
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢LINE¥æー¥¶ーÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë2025Ç¯¤Î¥¹¥¿¥ó¥×Á÷¿®²ó¿ô¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²ó¿ô¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Î¥¹¥¿¥ó¥×Á÷¿®²ó¿ô¤Ï377²¯7600Ëü²ó°Ê¾å¡£¤è¤¯»È¤ï¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÀú¤êÀÇ½MAX¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ú¥·¥åー¥ë¡¦Àú¤ë¡Û¡×¤Ç¡¢2°Ì¤Ï¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁ÷¿®²ó¿ô¤Ï76²¯8000Ëü²ó°Ê¾å¡£1°Ì¤Ï¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï³¨Ê¸»ú¡×¡¢2°Ì¤Ï¡Ö¤¨¤â¤¸¤Î»Ò¡Ê¡Ê¡ÊÆ°¡Ë¡Ë¡Ë³¨Ê¸»ú¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ç°Ì ¤è¤¯»È¤ï¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¥× ¤è¤¯»È¤ï¤ì¤¿¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó 1 Àú¤êÀÇ½MAX¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ú¥·¥åー¥ë¡¦Àú¤ë¡Û¡Ê¤¦¤ó¤³¡ª¡Ë ¤Á¤¤¤«¤ï³¨Ê¸»ú 2 ¤Á¤¤¤«¤ï¡Ê¤Ú¤³¤ê¡Ë ¤¨¤â¤¸¤Î»Ò¡Ê¡Ê¡ÊÆ°¡Ë¡Ë¡Ë³¨Ê¸»ú 3 ¥Ï¥Í¥Ï¥Í ¸ø¼°¥¹¥¿¥ó¥×¡ÊÂçÁð¸¶ÉÔ²ÄÈòwwwwww¡Ë ¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®³¨Ê¸»ú 4 ¤·¤ã¤Ù¤ë¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡ÊUN¡ª¡Ë µ¤»ý¤ÁÅÁ¤ï¤ë¢ö¥¹¥Ìー¥Ôー³¨Ê¸»ú 5 ¤¦¤´¤¤Þ¤Á¤å¡ª¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡ÊOK¡Ë Æ°¤¯¡ª¤Ë¤ã¤ó¤³³¨Ê¸»ú
¡Ö¤¢¤±¤ª¤á¡×¤Ê¤É¤Î¿·ºî¥¹¥¿¥ó¥×¤â
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤äµ¨Àá¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤¿¿·ºî¥¹¥¿¥ó¥×¤â½ç¼¡¸ø³«¤¹¤ë¡£¡Ö¥é¥¹¥«¥ë¡×¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¡×¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä¿·Ç¯¤Î°§»¢¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½é¤á¤Æ¡ÖLINE¥¹¥¿¥ó¥× ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Î¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢3¥«·î´ÖÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î14Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥¹¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢³¨Ê¸»ú¤äÃå¤»¤«¤¨¤â»È¤¤ÊüÂê¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥ó¡£²áµî¤ËÆ±¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥æー¥¶ー¤ä¡¢¸½ºß¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥³ー¥¹¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£