¡ÚÆü¥Æ¥ìÂçÂÇ·â¡Û´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¤ËÅÅ·âÂà¼ÒÊóÆ»¡ÄÎ¢¤ÇÉÑÈË¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÀèÇÚ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡É¤ÎÂ¸ºß
¡¡12·î22Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¤¬¡¢2026Ç¯3·î¤ËÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Æ»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ÎÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿Í»ö¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´äÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡¢Æþ¼ÒÁ°¤Ï¡Ø²¬ºêÊâÈþ¡Ù¤ÎÌ¾Á°¤ÇÂç¼ê»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤äCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ä·Ð¸³ÃÍ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏÆü¥Æ¥ì¤ËÆþ¼Ò¡£¤¹¤°¤Ë¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¶É¤Î¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈMC¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¸æ½êÁê¼ê¤Ë¤âÊªÉÝ¤¸¤»¤º¡¢»Ê²ñ¼Ô¤ä¥²¥¹¥È¤«¤é¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤Ç¤â¤¤Ã¤Á¤êÆ¯¤¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï3ÂåÌÜMC¤È¤·¤Æ¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¤Ë³®Àû¡£¼¡¤Î¡ÈÆü¥Æ¥ì¤Î´é¡É¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÂà¼ÒÊóÆ»¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£´äÅÄ¥¢¥Ê¤ÏÆ±¶É¤¬¸Ø¤ë¿Íµ¤¥¢¥Ê¤À¤±¤Ë¡¢Æü¥Æ¥ì¤È¤·¤Æ¤ÏÈà½÷¤ò¼º¤¦¤Î¤ÏÂçÂÇ·â¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤¤¤ä¤â¤¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡¡´äÅÄ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£ÆÍÁ³¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¥·¥å¡¼¥¤¥Á¤ÈÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨Ê¨Æ¥ï¡¼¥ÉÁ´Éô¸«¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Õ
¡Ô¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¡¤´äÅÄ¤Á¤ã¤ó¥í¥¹³ÎÄê¡¦¡¦¡¦¡Õ
¡Ô¼ä¤·¤¯¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸ÌÀ¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¡¢¤¤Ã¤Èº£¤è¤ê¤Ï¹¹¤ËÉý¹¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¡£¡Õ
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢ÂçÊª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÎ®½Ð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü¥Æ¥ì¡£2024Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥º¡¼¥à¥¤¥ó¡ª¡ª¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ù¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¾å½ÅÁï¥¢¥Ê¤¬Âà¼Ò¤·¡¢¡Ønews every.¡Ù¤òÄ¹Ç¯Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¿Æ£°æµ®É§¥¢¥Ê¤â¥Õ¥ê¡¼¤ØÅ¾¿È¤·¡¢³Æ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö´äÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ç¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤È¤¤¤¦ÆÃµ»¤â¤¢¤ë¡£Âç¸æ½ê¤«¤é¤â²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤ëÀ³Ê¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å¤Ï¡¢¤è¤ê³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡´äÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡¢ÀèÆüNHK¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ç¡¢¸ß¤¤¤ÎInstagram¤Ë¤è¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø½Ð¿È¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Æ±ÂçÂ´¤ÎÆü¥Æ¥ì¤Îº´Æ£ÍüÆá¥¢¥Ê¡¢¥Æ¥ìÅì¤Î³ÑÃ«¶Ç»Ò¥¢¥Ê¤â´Þ¤á¡¢Äê´üÅª¤Ë½÷»Ò²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£10·î¤Ë¤â¡¢´äÅÄ¤µ¤ó¤ÎInstagram¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÃ´Åö¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡£´äÅÄ¥¢¥Ê¤¬¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¤é¡¢ÎÉ¤¤¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ê¤¬¡¢ÍèÇ¯¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë¤«¤â¡©