ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【良いこと悪いこと】最終回直後ドラマ考察 最終回の疑問！謎の完全答えあわせ！」と題した動画を公開。2025年秋に放送されたドラマ『良いこと悪いこと』の最終回後に残された数々の謎について、視聴者から寄せられた質問に答える形で解説を行った。



動画では、多くの視聴者が抱いたであろう疑問に対し、「描写されなかったことは、普通に想像して一番思いつくものが答え」という前提で回答が進められた。まず、ドラマのラストシーンで体育倉庫に閉じ込められていた人物は、キング（高木将）の娘である花音だったと明かされる。そして、彼女を助け出したのは、小学生時代に「ごんぎつね」の授業をきっかけに花音と和解したリョーマくんであろうと考察した。



また、東雲と今國が最後に「行こっか」と言ってどこへ向かったのかという点については、逃亡ではなく「警察へ出頭した」との見解を示した。店を綺麗に片付け、落ち着いていた様子から、罪を償う覚悟を決めた行動だったと推測している。



さらに、作中で重要なモチーフとされた「森のくまさん」の替え歌については、「あまり秘密はなかった」と結論付けた。替え歌の順番通りにころされているというのはキングの思い込みであり、犯人グループへ歌を教えた人物も存在しないという。これは、今國が「歌なんて俺はしらねえよ」と発言していたことからも裏付けられるとした。



その他にも、宇都見の殺人にまつわる謎や、ターボーの事件、松井の行動の意図など、細かな疑問点についても次々と回答。動画は、複雑に考えられていた伏線や謎の多くが、実はシンプルな真相であった可能性を示唆し、物語の結末を改めて捉え直す視点を提供する内容となっている。