俳優の山本裕典（37）が、22日放送の日本テレビ系「有吉ゼミ 3時間SP」（後7・00）で、地上波ゴールデンのバラエティー番組に8年ぶりに出演した。

超激辛チャレンジグルメの企画で、地獄のレッドサムゲタンに挑戦。「俳優の山本裕典です。超久々の地上波ゴールデンです。今日は絶対に完食します！」と、意気込んで登場した。

すると、スタジオの有吉弘行は「何かあったんだっけ？」とおとぼけ気味の毒舌。スタジオを笑いに包んだ。

抜群のビジュアルを生かし、ドラマ「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」など数々の映像作品に出演。しかし、 17年に女性スキャンダルが原因で、当時所属していた事務所を解雇された。芸能界の仕事がゼロになり、現在は東京・六本木でバーを経営。ホストとしても活動している。

チャレンジでは、気合を入れて真っ赤なスープを豪快にすすったが、直後に「あああ…辛っ！くそっ！」と絶叫。端正な表情をゆがませた。

ナレーションでは「浮名を流し、テレビから遠ざかっていた山本。久しぶりの地上波ゴールデンで、情けない姿は見せられないと、果敢に食べ進める」との説明が。有吉は「そうだっけ？」と反応していた。

顔にびっしり汗をかきながら、「気合が違うんだよね、みんなと」と気合満点。争った「KEY TO LIT（キテレツ）」猪狩蒼弥に対し、「猪狩君、知らないと思うけど俺、そこそこ売れてたんだ」とアピールした。

さらに「たんぽぽ」川村エミコからは「お昼の番組で一緒に回らせていただいた時、凄くキラキラしてました」と思い出を振られると、「過去形？」と苦笑いしていた。

この出演にかける意気込みが違った。「めいっ子、おいっ子がいるんですけど、ホストの番組をやっていたり、ネット配信でVシネマとかやったりしているけど、小学生、幼稚園生が見るものではないじゃない？この番組だったら、胸張って子供たちに届けられるから、おじちゃん頑張るよ！」。そう宣言し、激辛グルメにスプーンを伸ばし続けた。

猪狩からは「底まで落ちた好感度を取り戻しいていかないと」と、毒気まじりのエール。山本は「よく言ったな！大人たちが言いたくても言えないことを！」と、威勢良く返していた。

チャレンジの方は、最後に器を持ち上げて豪快にスープを飲み干し、見事に完食した。

テレビで見る山本の久々の姿に、SNSも「山本裕典、めっちゃ久しぶりやん！！」「今日は山本裕典が地上波で見られて良い日だわ」「山本裕典久々に見るけどカッコイイんだよな」と反応。「これは、カブト新作出演か！？」「やはり期待しても良いのでは…？カブト20thのVシネを…………」と、出世作の「仮面ライダーカブト」の続編を期待する声も上がっていた。