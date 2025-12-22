韓国Samsung Electronicsは、55型、65型サイズのRGB LED液晶テレビを2026年に発売すると発表した。他にも、75型、85型、100型、115型の大型サイズも用意する。新しいRGB LED液晶テレビのラインナップは、2026年1月6日から米国ラスベガスで開催されるCES 2026で展示する。

同社のRGB LED液晶テレビは、100μm未満のマイクロサイズの3色LEDチップをバックライトに採用しているのが特徴。

高度なディスプレイ構造により、精密な光の制御と色精度の向上を実現。さらに、4K AIアップスケーリングプロやAIモーションエンハンサープロといった画像処理技術を組み合わせることで、「明るさをさらに調整し、動きを滑らかにし、鮮明さをリアルタイムで向上させる」という。

フレーム単位で、鮮明でリアルな映像を実現する次世代AIチップセットを搭載。鮮やかな色彩とHDR映像を生み出す技術「Micro RGB Color Booster Pro」「Micro RGB HDR Pro」により、コンテンツをまるで実物を見ているかのようなリアルさで描写する。

色調光精度を強化した改良型マイクロRGB光源を採用。ドイツの認証機関であるVDEの認証を取得しており、BT.2020色域を100%カバーする広色域性能を実現した。

パネル表面は、独自のグレアフリーテクノロジーを使用。反射を最小限に抑え、様々な照明環境においても鮮明な色とコントラストを維持するという。

サウンド面では、空間オーディオを実現するDolby Atmosをサポート。部屋やコンテンツの種類に合わせて明瞭度を最適化する「Adaptive Sound Pro」や、テレビスピーカーと対応するSamsungデバイスを接続して、より奥行きのあるサウンドステージを実現する「Q-Symphony」にも対応。新しい空間サウンドシステム「Eclipsa Audio」も搭載する。

高度かつ自然な会話を融合させたプラットフォーム「Vision AI Companion」を搭載。会話形式での検索やQ&A、レコメンド、ライブ翻訳などの機能も備えている。