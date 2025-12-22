「’26年に公開を予定している漫画原作の映画で香取慎吾さん（48）が主演を務めるそうです。コメディ要素の強い家族作品だと聞いています。

この映画に元V6の井ノ原快彦さん（49）が出演するといいます。STARTO ENTERTAINMENTのデビュー組タレントが、旧ジャニーズ事務所を退所したタレントと映像作品で共演するのはこれが初めてでしょう」

こう語るのは芸能関係者。今回、共演が実現する井ノ原と香取は旧知の仲だ。

「2人は同級生で、小学生のころから親しかったそうです。以前、香取さんが会見で、井ノ原さんの実家を訪れたこともあると話していました。`06年ごろに井ノ原さんは香取さんが描いた絵をもらったこともあったとか」（スポーツ紙関係者）

’16年末にSMAPが解散。香取は契約期間満了に伴い、’17年9月に旧ジャニーズ事務所を退所。その後、草磲剛（51）、稲垣吾郎（52）とともに、新しい地図として活動を始めるも、3人の地上波レギュラー番組は次々と終了した。

「香取さんの退所後も、2人の関係は変わりませんでした。’22年11月に井ノ原さんが滝沢秀明さん（43）に代わって、ジュニアの育成を担うジャニーズアイランドの社長に就任した際、香取さんは『井ノ原くんも滝沢くんも頑張ってほしい』とコメント。

一方の井ノ原さんも、香取さんの46歳の誕生日であった’23年の1月31日に、有料会員向けのブログを更新し、《慎吾ちゃんの誕生日だ！ おめでとう！》とつづり祝っていました」（前出・スポーツ紙記者）

次第に新しい地図の地上波出演が増えていき、’25年1月、2人はついに“共演”を果たす。

香取の冠番組『欽ちゃん＆香取慎吾の第100回全日本仮装大賞』（日本テレビ系）に井ノ原が、坂本昌行（54）、長野博（53）とともに、20th Centuryとして、一般応募で予選から勝ち上がり、出場。このとき、井ノ原は香取に「共演したかったんだよ！」と直接伝えていた。

’25年6月に井ノ原は、STARTO社の取締役CMOを《本人の意向ならびに任期満了》のため退任した。一タレントとなり、香取と映像作品で共演するという決断を下したことは、後輩たちのために行う“最後の任務”のようだ。

「もともと旧ジャニーズ事務所を退所したタレントと、現所属タレントとの共演は、業界では“タブー”とされてきました。時を重ね、歌番組やバラエティ番組での共演が解禁されましたが、映像作品で共演した例はこれまでありません。

後輩の育成に尽力し、事務所の取締役も務めたことのある井ノ原さんが、一時、地上波出演が激減していた香取さんと共演し、先陣を切ることで、“タブー解禁”を狙っているのではないでしょうか」（前出・芸能関係者）

40年来の親友とタッグを組み、後輩たちに道を拓く――。