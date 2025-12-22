¡Ú¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×½÷»Ò¡ÛÌ¾Çì³Ú¤Î»à¤«¤é1Ç¯¡½¡½²Æ¤ÎÇÆ¼Ô¡¦ºù²Ö³Ø±à¤¬¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅß¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹
²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤À©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿ºù²Ö³Ø±à£²Ç¯À¸¤ÎÃÝÆâ¤ß¤ä photo by Kato Yoshio
¥Á¡¼¥à¤ò¥¼¥í¤«¤é¹â¹»¥Ð¥¹¥±³¦¤ÎÄ¶Ì¾Ìç¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿°æ¾åâÃ°ìÀèÀ¸¤¬ÀÂµî¤·¤¿¸å¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤à¤Ù¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ºù²Ö³Ø±à¹â¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡£º£²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ²¼ÇÏÉ¾¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê26²óÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤Ë¡£12·î23Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂè78²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡ÊSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²Æ°Ê¹ß¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥³¡¼¥È¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤Ù¤¯¡¢ìÅÍß¤ËÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡ºù²Ö³Ø±à¤¬£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¦½÷»Ò¤ÎÂè1¥·¡¼¥É¤ËÆþ¤ë¡£º£Ç¯ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç25²ó¡¢¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢¹ñ¥¹¥Ý¡£µì¡¦¹ñÌ±ÂÎ°éÂç²ñ¡Ë¤Ç22²ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç24²ó¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¿Æ±¹»¤À¤¬¡¢¤³¤³£³Ç¯¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¿¿¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥á¥¤¥ó¥³¡¼¥È¡Ê°ìÌÌ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë½à·è¾¡¡¦·è¾¡¡Ë¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤à¤í¤ó¤½¤Î3Ç¯¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ï£±ÅÙ¡¢¹ñ¥¹¥Ý¤Ï£²ÅÙ¡¢·è¾¡Àï¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡Ö¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·郄ÅÄ¿¿´õ¡Ê¥Ç¥ó¥½¡¼¡Ë¤äÅÏ²ÅÉßÍèÌ´¡Ê¥¢¥¤¥·¥ó¡Ë¡¢ºÇ¶á¤Ç¸À¤¨¤ÐÅÄÃæ¤³¤³¤í¡ÊENEOS¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Æ±¹»¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢£³Ç¯´Ö¤â¥á¥¤¥ó¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÍ³¡¹¤·¤»öÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»öÂÖ¤ò¿¼¹ï¤Ë¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¹»¤ò¹â¹»½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È³¦¤¤Ã¤Æ¤ÎÌ¾Ìç¤ËÃÛ¤¤¢¤²¤¿°æ¾åâÃ°ì»á¤¬ºòÇ¯Ëö¤ËÀÂµî¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Öºù²Ö³Ø±à¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Çºù²Ö³Ø±à¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¡£¤½¤ó¤ÊÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬º£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤Ï26²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¹ñ¥¹¥Ý¤Ç¤â°¦ÃÎ¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ23²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£³«Àß¤·¤Æ£´Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡×¤³¤½£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÂè£±¥·¡¼¥É¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Öµ×¡¹¤ËÁ´¹ñÂç²ñ¤ÎÂè1¥·¡¼¥É¤ÇÎ×¤á¤ë¤è¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤·¡¢ºù²Ö³Ø±à¤È¤·¤Æ¡Ê¤¢¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ë¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ä¹ñ¥¹¥Ý¤Ê¤É¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤è¡×
¡¡²¸»Õ¤Î¸å¤ò·Ñ¤®¡¢ºù²Ö³Ø±à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Çò·Ä²Ö¡Ê¥Ú¥¯¡¦¥¥ç¥ó¥Õ¥¡¡Ë¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤½¤¦¹ð¤²¤¿¡£Æ±»þ¤ËÅ£¤ò»É¤¹¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤ÈÇò¥³¡¼¥Á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¡ØÂè£±¥·¡¼¥É¤Ë¤ÏËâÊª¤¬Øá¤ê¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢Âè£±¥·¡¼¥É¤Û¤Éµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¡£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Î¤È¤¤âÂè£±¥·¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬ÃË»Ò¤â½÷»Ò¤â½à¡¹·è¾¡¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥®¥é¤Ä¤¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÈà½÷¤¿¤Á¤Î¥¥å¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢¤à¤í¤óÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤É¤³¤«Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤â¾¡°ø¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤ë¡£¤½¤Î£±¥«·îÁ°¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Åì³¤¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢½à·è¾¡¤ò£³ÅÀº¹¤ÇÆ¨¤²¤¤ê¡¢·è¾¡Àï¤Ï»Ä¤ê£²ÉÃ¤«¤é¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç£³¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¥Ö¥¶¡¼¥Ó¡¼¥¿¡¼¡£µÕÅ¾Í¥¾¡¤ÎÀª¤¤¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ë¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸úÎÏ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²Æ¤ÇÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ¥¹¥Ý¤äU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Î°¦ÃÎ¸©Í½Áª¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤µ¤é¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤é¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÂè£±¥·¡¼¥É¤À¤«¤é¡×¤ÈÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢Çò¥³¡¼¥Á¤â¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤òÎ§¤·¡¢¸ÝÉñ¤Ç¤¤ëÎÏ¤³¤½¡¢ºù²Ö³Ø±à¤¬¹â¹»½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤Î¡Ö½÷²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½ê°Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼è¤êÌá¤·¤¿¡Öºù²Ö³Ø±à¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÚÀ®Ä¹¤ò»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ºù¤ÏÅß¤Ëºé¤¯¤«¡Û
¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëºù²Ö³Ø±à¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥Ç¥£¥Ð¥¤¥ó photo by Kato Yoshio
¡Ö½÷²¦¡×¤¬¤½¤Î¡Ö¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡×¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ä¤«¤á¤ë¤Û¤ÉÆüËÜ°ì¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ï¹â¹»½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È³¦¤Ë¤â¹â¤µ¤Î¤¢¤ëÎ±³ØÀ¸¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ì¤À¤±Í¥¤ì¤¿¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¿ÈÄ¹¡×¤Ï¿¤Ð¤»¤Ê¤¤¡£Ë«¤á¤Æ¤â¡¢¼¸¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¿ÈÄ¹¤ÎÄã¤¤¥Á¡¼¥à¤ÏÁê¼ê¤Î¹â¤µ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤Îºù²Ö³Ø±à¤Ï¡¢¤à¤í¤óÁ´¹ñÂç²ñ¤Î¾å°Ì¤òÁè¤¦¥Á¡¼¥à¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¡Ö¿ÈÄ¹¤ÎÄã¤¤¡×¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ¹Æ¼¹É®»þÅÀ¤Ç¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Î¥í¥¹¥¿¡¼¡ÊÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡×¤ÎÁª¼ê¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢180¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ëÁª¼ê¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Ò¤È¤ê¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Î¥í¥¹¥¿¡¼¤À¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤òÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤ÇºÇ¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ï177¥»¥ó¥Á¤Ç¤¢¤ë¡£180¥»¥ó¥Á¤òÍ¥¤ËÄ¶¤·¡¢Â¿¤¯¤¬190¥»¥ó¥ÁÁ°¸å¤ÎÎ±³ØÀ¸¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¿ÈÄ¹Åª¤Ë¸«Îô¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¹â¤µ¤ÎÉÔÍø¤òºÇ¤â´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡½¡½Ì¡²è¡ØSLAMDUNK¡Ù¤Ç¡Ö¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÀ©¤¹¤ë¼Ô¤Ï¥²¡¼¥à¤òÀ©¤¹¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡¢¤¢¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡£Çò¥³¡¼¥Á¤â¤½¤³¤¬¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤À¤È¸À¤¦¡£
¡Ö°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤Ï¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¥¦¥Á¤Ï180¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¹Âç¤¤Ê¼çÎÏÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Î±³ØÀ¸¤Ê¤É¹â¿ÈÄ¹¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤ë¤«¡£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¿ô»ú¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Ï¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤È¤³¤í¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Î¹¶·â¸¢¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç²ÝÂê¤òÅ°Äì¤·¤è¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºù²Ö³Ø±à¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸Î¡¦°æ¾å»á¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿ºù²Ö³Ø±à¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¯¤µ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£¼«¿È¤âºù²Ö³Ø±à¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¡¢186¥»¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Çò¥³¡¼¥Á¤â¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤òÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öºù²Ö³Ø±à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï²Ö·Á¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ãæ¿´¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤Àº£Ç¯¤Ï¥µ¥¤¥º¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºù²Ö³Ø±à¤¬´ðËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¤¥í¡¼¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸½¾õÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤À¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Ë²ó¤ëÌò³ä¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¦¥Á¤Î¥¬¡¼¥É¿Ø¤ÏÆÍÇËÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤òÀ¸¤«¤¹¤Î¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤ó¤À¤è¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÊÉÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤òÀ¸¤«¤¹¤Î¤À¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î"Æü¸þ"¤«¤é"Æü±¢"¤Ë²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ò¹µ¤¨¤¿ºù²Ö³Ø±à¤Î¶¯¤µ¡¢À®Ä¹¤¬¤¢¤ë¤ÈÇò¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¡Êº£Ç¯¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¤¥·¥Ü¡Ë¥Ç¥£¥Ð¥¤¥ó¤¬¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ÂÄê¤·¤Æ2¥±¥¿¤ÎÆÀÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÄ¹¤Ï177¥»¥ó¥Á¤È·è¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î»Ò¤¬ÆÀÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¥¦¥Á¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¿Ø¡¢ßÀÅÄ¡Ê¤Ê¤Ê¤Î¡Ë¤äÃÝÆâ¡Ê¤ß¤ä¡Ë¡¢¾¡Éô¡ÊÍþ»Ò¡Ë¤é¤âÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ïº£¡¢Âç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀäÂÐÅª¤Ê¹â¤µ¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼«¤é¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¤¥·¥Ü¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¼åÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¡¢º£¤Ï¤à¤·¤í¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÀ®Ä¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¾¡Éé¤É¤³¤í¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÇò¥³¡¼¥Á¤ÏÇ§¤á¤ë¡£
¡Ö¶áÇ¯¤Ï£±ÅÀº¹¤ÇÉé¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Î¼å¤µ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¡Ø¤³¤³¤¬Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤â²¼¤ò¸þ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï»Ø´ø¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡Ø¥¦¥Á¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤Î¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀäÂÐÅª¤Ê½÷²¦¤À¤Ã¤¿º¢¤Îºù²Ö³Ø±à¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨ÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²¼¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢ºù²Ö³Ø±à¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤Ç·ÁÀª¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ò¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Î¤È¤¤Ï¥±¥¬¤Ç¥í¥¹¥¿¡¼¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÃªÁÒ¼·ºÚ»Ò¤È¶âß·°É¤â½çÄ´¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬¥í¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤âÂç¤¤ÊÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£³Ç¯´Ö¡¢¶ìÇÕ¤ò¾¨¤á¤µ¤»¤é¤ì¤¿¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ÇËþ³«¤Îºù¤òºé¤«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£Åß¤Îºù²Ö³Ø±à¤Ï¡¢²Æ¤Îºù²Ö³Ø±à¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡£