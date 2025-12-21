記事のポイント

ジャネッサ・レオネは初のハンドバッグ投入で急成長を遂げ、ブランドの新たな柱を確立しつつある。

価格疲れが進むラグジュアリー市場では、価値観に共鳴する独立系ブランドへの回帰が起きている。

サブスタックや文化的発信を通じ、アルゴリズム依存から距離を置くブランド戦略が広がっている。



ハンドバッグ分野に参入する以前、ジャネッサ・レオネ氏は、ミニマルな帽子やレザーグッズを軸とした同名アクセサリーブランドで知られていた。2013年に創業し、ロサンゼルスを拠点とする同ブランドは、建築的なシルエット、素材への配慮、デザイン言語を武器に、トレンド主導型ブランドとは一線を画すスローファッションの思想で熱心な支持層を築いてきた。

「レオネ」を柱に、スケールとクラフトマンシップの両立へ

トレンド拒否と「誠実な価値」の再構築

アルゴリズムから離れ、直接語る場としてのサブスタック

「次世代クリエイターのためのブランド」へ

ShopMyが「マガジン」をローンチ