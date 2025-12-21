12月21日の運勢第1位は乙女座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……乙女座

あなたの支えが、好きな人にとっての希望になる日です。寄り添うだけでなく、実際に手を差し伸べることで、深い信頼が育っていくでしょう。小さなことでも、あなたの優しさはしっかり伝わります。自然体でいることが、愛を育てる秘訣です。

★第2位……牡牛座

頼りにされる場面が増える日。忙しさの中でも、相手の期待に応える力と運気の後押しがあります。大事なのは、自分のペースを崩さないこと。無理に予定を詰め込まず、流れをコントロールすることで、より良い結果を引き寄せられます。

★第3位……山羊座

もともと備わっている慎重さが、今日は頼もしい武器になります。特に大切な決断の場面で「一度立ち止まろう」と思えるはず。その判断が後の安心につながります。時間をかけて納得できるまで考えることが、成功の鍵になるでしょう。

★第4位……蠍座

「この期間内に、ここまで達成したい」という目標を、改めて明確にしてみましょう。「本当にできるかな？」と不安になっても大丈夫。その目標を書き出すことで、未来に向けた確かな手ごたえが感じられ、自然と自信が湧いてくるはずです。

★第5位……魚座

相手の新しい一面に気づくことができそうな日。「そんな魅力があったんだ」と感じたら、ためらわず口にして褒めましょう。自分を深く理解してくれる人だと相手は感じ、心の距離がぐっと縮まります。初対面でも同じで、魅力はすぐに伝えるほど効果的です。