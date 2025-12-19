プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「簡単美味しい！すき焼き プロの味」 「焼きギンナン」 「イチゴのハチミツがけ」 の全3品。
ボリューム満点の主菜の箸休めは、おつまみにもピッタリのギンナン。食後はイチゴのデザートでサッパリと〆。

【主菜】簡単美味しい！すき焼き プロの味
甘辛の割り下がクセになる美味しさ。手軽な牛肉のこま切れとフライパンで作るすき焼きです。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：639Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

牛肉  (こま切れ)250g
焼き豆腐  1/2丁
玉ネギ  1/2個
シイタケ  (生)4個
セリ  1/3~1/2束
しらたき  (糸コンニャク:小)1袋
サラダ油  大さじ1.5
＜割り下＞
  酒  大さじ1
  みりん  大さじ3.5
  砂糖  大さじ2
  しょうゆ  大さじ4
溶き卵  2個分

【下準備】

焼き豆腐は食べやすい大きさに切る。玉ネギは幅1cmのくし切りにする。シイタケは石づきを切り落とし、大きければ半分に切る。セリは根元をきれいに水洗いし、根ごと長さ4cmに切る。

©Eレシピ


しらたきは鍋に入れて水をかぶる位まで注いで強火にかけ、煮たったらザルに上げる。＜割り下＞の材料を混ぜ合わせておく。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにサラダ油、玉ネギを入れて中火で炒め、しんなりしたら牛肉を加えて炒め合わせる。

©Eレシピ


2. ＜割り下＞を注ぎ、焼き豆腐、シイタケ、しらたきを加えて煮からめ、火が通ったらセリを加え、しんなりしたら火を止める。器に盛り、溶き卵をつけていただく。

©Eレシピ



【副菜】焼きギンナン
オーブンで焼くギンナンです。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：34Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ギンナン  12~14個
塩  適量

【作り方】

1. ギンナンはペンチで挟み、殻を少し割って天板に移す。

©Eレシピ


ペンチがない場合は布巾にのせ、割りばしでギンナンを挟むように横におき、布巾をかぶせ、麺棒で軽くたたいて殻を割ってください。
2. 天板を予熱していないオーブンに入れて200℃にセットして8分焼く。器に盛り、塩を添える。

©Eレシピ



【デザート】イチゴのハチミツがけ
黒コショウがアクセントのサッパリとしたデザートです。

©Eレシピ


調理時間：5分
カロリー：52Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

イチゴ  8粒
ハチミツ  適量 シナモンパウダー  適量 粗びき黒コショウ  少々

【作り方】

1. イチゴはヘタを取り、縦半分に切って器に盛り、ハチミツをかけ、シナモンパウダーと粗びき黒コショウを振る。

©Eレシピ