【今日の献立】2025年12月21日(日)「簡単美味しい！すき焼き プロの味」
ボリューム満点の主菜の箸休めは、おつまみにもピッタリのギンナン。食後はイチゴのデザートでサッパリと〆。
【主菜】簡単美味しい！すき焼き プロの味
甘辛の割り下がクセになる美味しさ。手軽な牛肉のこま切れとフライパンで作るすき焼きです。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：639Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）牛肉 (こま切れ)250g
焼き豆腐 1/2丁
玉ネギ 1/2個
シイタケ (生)4個
セリ 1/3~1/2束
しらたき (糸コンニャク:小)1袋
サラダ油 大さじ1.5
＜割り下＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ3.5
砂糖 大さじ2
しょうゆ 大さじ4
溶き卵 2個分
【下準備】焼き豆腐は食べやすい大きさに切る。玉ネギは幅1cmのくし切りにする。シイタケは石づきを切り落とし、大きければ半分に切る。セリは根元をきれいに水洗いし、根ごと長さ4cmに切る。
©Eレシピ
しらたきは鍋に入れて水をかぶる位まで注いで強火にかけ、煮たったらザルに上げる。＜割り下＞の材料を混ぜ合わせておく。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油、玉ネギを入れて中火で炒め、しんなりしたら牛肉を加えて炒め合わせる。
©Eレシピ
2. ＜割り下＞を注ぎ、焼き豆腐、シイタケ、しらたきを加えて煮からめ、火が通ったらセリを加え、しんなりしたら火を止める。器に盛り、溶き卵をつけていただく。
©Eレシピ
【副菜】焼きギンナン
オーブンで焼くギンナンです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：34Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ギンナン 12~14個
塩 適量
【作り方】1. ギンナンはペンチで挟み、殻を少し割って天板に移す。
©Eレシピ
ペンチがない場合は布巾にのせ、割りばしでギンナンを挟むように横におき、布巾をかぶせ、麺棒で軽くたたいて殻を割ってください。
2. 天板を予熱していないオーブンに入れて200℃にセットして8分焼く。器に盛り、塩を添える。
©Eレシピ
【デザート】イチゴのハチミツがけ
黒コショウがアクセントのサッパリとしたデザートです。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：52Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）イチゴ 8粒
ハチミツ 適量 シナモンパウダー 適量 粗びき黒コショウ 少々
【作り方】1. イチゴはヘタを取り、縦半分に切って器に盛り、ハチミツをかけ、シナモンパウダーと粗びき黒コショウを振る。
©Eレシピ