「パンツ苦手」→ これならいけるかも！【ハニーズ】40・50代の味方♡「ガウチョパンツ」

下半身のボリュームが目立ちそう、脚のラインを見せたくない……など、パンツが苦手な大人にこそ試してほしいのがガウチョパンツ。ふわりと広がるシルエットで体型をさりげなくカバーしながら、スカート感覚で取り入れられるのが魅力です。なかでも【ハニーズ】のガウチョパンツは、楽ちんに過ごせそうなウエストゴム仕様で、40・50代コーデの心強い味方になりそう。冬らしいあったか素材を掛け合わせた、今すぐ頼れるアイテムです。

楽ちん × おしゃれの良いとこどり

【ハニーズ】「あったかガウチョパンツ」\2,480（税込）

ふくらはぎ位の丈感に、スカート風に広がる形で合わせやすいガウチョパンツ。スウェット素材にウエストゴムのつくりで、さっとラフに穿けそうです。裏はシャギー素材で暖かそうだから、寒さが本格化するこれからの季節にぴったり。手に取りやすい価格ながら両側にポケットつき、フロントタック入りできれい見えしやすいなど、細部にまでこだわりを感じる1枚です。

絶妙な丈と冬っぽ柄で穿くだけで新鮮に

【ハニーズ】「チェック柄ガウチョパンツ」\2,980（税込）

ウールライクな素材にチェック柄を組み合わせた、シーズンムードたっぷりのガウチョパンツ。足首が覗く絶妙な丈感で、ブーツはもちろん、ボリュームスニーカーとも好相性です。コーデに一点投入するだけで存在感を発揮してくれるから、いつもの無地ボトムから穿き換えるだけで新鮮な印象に。シンプルなトップス合わせでもサマになり、冬のデイリーコーデを手軽にアップデートしてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M