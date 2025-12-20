【ブルアカらいぶ！クリスマスぱーてぃー計画！SP】 12月20日19時～ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」において「リコレクト募集」を12月31日11時より2026年1月7日10時59分にかけて開催する。

新たに発表された「リコレクト募集」は、すでに実装されている一部の周年記念期間の限定募集にて登場した生徒を手に入れる事ができる募集（ガチャ）となっている。これまで1周年時に実装された「ワカモ」から直近の4.5周年時に実装された「ナギサ（水着）」と「ミカ（水着）」まで、計11人のキャラクターが存在し、ピックアップされていない特定のキャラクターを入手するのがやや難しくなりつつあった。これらキャラクターの中から一部キャラクターを入手できるのが今回の「リコレクト募集」となる。

12月31日より初開催される形で、今回は「ワカモ」、「ホシノ（水着）」、「ミカ」が選ばれており、これら3人の入手が可能。この中から1人をピックアップ生徒として選択し、従来の募集と同じようにを引くことができる。募集1回毎にリコレクトポイントが1貯まり、200リコレクトポイントで任意の生徒を選んで入手することも可能な形になっている。

ピックアップした生徒の初回獲得時には神名文字100個が入手可能。ただし、このボーナスは募集期間において1回のみとなる。また、重要な点として今回の3人は今後の周年記念期間の限定募集には登場しなくなるという。

ワカモ

ホシノ（水着）

ミカ（画像はいずれも過去に開催されたピックアップ募集時のもの）

