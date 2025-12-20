この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

旅行系YouTuberおのだ氏が初の著書『世界スマート旅』を12月24日に発売。関西での出版記念イベントも決定

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

旅行系YouTuberのおのだ氏が、自身のYouTubeチャンネルで動画「本についての大事なお知らせ」を公開。初の著書『旅は究極の自己投資 自由に生きるための世界スマート旅』を12月24日に発売すること、および出版記念イベントを東京に加えて関西（神戸）でも開催することを発表した。



おのだ氏の初となる著書『世界スマート旅』は、12月24日のクリスマスイブに発売される。現在Amazonや楽天で予約を受け付けているほか、全国の書店でも販売される予定だ。また、同日には電子書籍版も発売され、Kindleや楽天Koboでは12月9日から予約が開始される。



本書の出版を記念したトークショーイベントについて、既報の東京開催に加え、新たに関西での実施が決定した。開催地は、おのだ氏の出身地でもある神戸市。おのだ氏は「個人的に、神戸で実施したいという思いがありました」とその経緯を語った。イベントは2026年1月18日（日）に開催され、会場は神戸・三ノ宮駅から徒歩10分以内の場所を予定している。



神戸イベントの司会は、関西を中心に活動するラジオDJの珠久美穂子氏が務める。さらに、スターラックス航空の関係者も来場予定だという。参加特典として、おのだ氏とのツーショット撮影、サイン入り書籍、オリジナルステッカーに加え、神戸会場限定の特別ブックカバーが用意される。また、東京会場ではできなかった子供連れでの参加も可能となっている。



書籍は12月24日に発売され、神戸での出版記念イベントは2026年1月18日に開催される。書籍の予約はAmazonなどで受付中。イベントへの参加は抽選制で、動画の概要欄に記載されたリンクから応募できる。