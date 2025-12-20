Amazonによる実写ドラマ版「トゥームレイダー」に、『ハリー・ポッター』シリーズのルシウス・マルフォイ役で知られるジェイソン・アイザックスが出演することが明らかとなった。米が報じている。

本作は、冒険家ララ・クラフトを主人公とする人気アクションゲームの新たな実写ドラマ化企画。Amazonの担当者はコメントを控えており、現時点でアイザックスが演じるキャラクターは明かされていない。

「ゲーム・オブ・スローンズ」のサンサ役で知られるソフィー・ターナーが主演を務め、『エイリアン』シリーズなどのシガニー・ウィーバーがと伝えられている。本作の具体的な設定やあらすじなども不明だ。

アイザックスは、『ハリー・ポッター』シリーズのルシウス・マルフォイ役で世界的な知名度を獲得。『フューリー』（2014）『ホテル・ムンバイ』（2018）などのほか、テレビドラマでは、「スター・トレック：ディスカバリー」シーズン1や「ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル」シーズン3などに出演している。冷酷さと知性を併せ持つ悪役から人間味あふれる人物まで、幅広い役柄をこなす実力派俳優だ。

クリエイター・脚本・製作総指揮は、「Fleabag フリーバッグ」（2016-2019）の製作・脚本・主演で注目され、『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』（2021）で共同脚本を手がけた異才フィービー・ウォーラー＝ブリッジ。共同ショーランナー・製作総指揮として『シングル・オール・ザ・ウェイ』（2021）のチャド・ホッジ、監督・製作総指揮として「SHOGUN 将軍」（2024-）のジョナサン・ヴァン・タルケンが名を連ねる。

ドラマ版『トゥームレイダー』は、2026年1月19日に撮影開始予定。

